Fiesta Watusi con Los Chicos, Nave Nodriza, The Oddballs y Ukelele Zombies

SÁBADO 18 DE ENERO EN LA SALA 16 TONELADAS Una larga noche de pub rock, garage, rock and roll y punk acelerado, seguida de sesiones de pinchadiscos a cargo de Sr Varo, David Nebot y Annie Villamarzo Vuelven las Fiestas Watusi a la sala 16 Toneladas de València (calle Ricardo Mico, 3). La primera de estas largas noches de pub rock, garage, rock and roll y punk acelerado estará encabezada por Los Chicos, banda de referencia absoluta dentro del género desde hace dos décadas. También serán protagonistas los gallegos Nave Nodriza, los malagueños The Odballs y los valencianos Ukelele Zombies. Una alocada dance party que proseguirá tras los conciertos con sesiones de pinchadiscos a cargo de Sr Varo, David Nebot y Annie Villamarzo. Los Chicos son el blasón del rock’n’roll dionisíaco, la supervivencia del punk a pie de garito, el orgullo de nuestro tasca rock/bodega rock. Rafa Suñén, los gemelos Gerardo y Antonio Urchaga, Guillermo Casanova y Ral García suman siete álbumes y giras por todo el mundo difundiendo la palabra rock y dejándose querer también por el country, el gospel o el soul. Provocadores, salvajes y políticamente incorrectos… Nave Nodriza regresan a la capital del Turia, una de sus plazas preferidas, inmersos en una nueva etapa en la que Bicis, Dani y Angelito suenan más rápidos, más peligrosos e incontrolables que nunca. Con un nuevo disco en el horizonte, el trío gallego corre como un caballo desbocado sirviéndose de riffs puntiagudos y la eterna búsqueda de la melodía como contrapunto perfecto a semejante torrente de energía. Desde Málaga llegan The Odballs, otro de los grupos gamberros pertenecientes a la nómina del sello madrileño Folc Records. Descritos por la prensa como “un tren de la juerga que va directo al infierno”, los conciertos del quinteto son conocidos por arrasar con todo lo que pillan por delante. Por su parte, el cartel se completa con la banda valenciana de garage punk Ukelele Zombies, que lleva recorriendo los escenarios desde 2011 y ha actuado en los principales festivales del género en España como el Wáchina Wáchina, el One Fine Day, y el Funtastic Dracula Carnival.