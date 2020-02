Foo Fighters actuarán en València el 19 de junio en su único concierto en España

Foo Fighters cumplen 25 años y lo celebrarán en el recinto de la Ciutat de les Arts y les Ciències de València el próximo 19 de junio, con su único concierto en territorio nacional este año.

La banda liderada por Dave Grohl repasará los grandes éxitos de su carrera y se encargará de inaugurar la noche Yungblud, “una de las grandes promesas del pop/rock británico y el proyecto lo-fi Honeyblood”, ha explicado la promotora en un comunicado.

La venta general de entradas se abrirá este martes a las 10 horas en los puntos de venta oficiales de este concierto: la web Livenation y Ticketmaster.

La preventa para fans de Foo Fighters empieza este lunes a las 16 horas. Por otra parte, las personas registradas en Livenation tendrán acceso a una preventa que estará disponible desde este lunes a las 17 horas.

Si hace unas semanas Foo Fighters pedían a sus fans a través de redes sociales que se abrochasen los cinturones porque este año 2020 estaría repleto de sorpresas, parte del misterio se acaba de desvelar: la banda ha anunciado tres fechas en suelo europeo. Actuará en Berlín el 10 de junio, en Nimes el 16 de junio y en València el 19 de junio.

Con nueve álbumes de estudio en el mercado, más de 27 millones de copias vendidas, premios de primera categoría (Grammys, Brit Awards, NME Awards), estadios agotados por el mundo entero e “himnos generacionales” de la talla de Everlong, The Pretender o The Best Of You, Foo Fighters es, a día de hoy, “uno de los nombres más poderosos del rock moderno”, ha destacado la promotora.

Dos años y medio después de la salida de ‘Concrete And Gold’, su último trabajo hasta la fecha, Foo Fighters ya están trabajando en el que será su décimo disco.