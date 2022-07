Los menores ucranianos que participan en el campamento organizado por la Fundación Juntos Por la Vida han vivido este sábado 30 una jornada de iniciación al mundo náutico como parte de las actividades del programa de este verano en Valencia.

La asociación Voluntaris de la Mar ha organizado para ellos un taller marinero en la Marina de Port Saplaya, en Alboraya. Durante toda la mañana los niños y niñas han aprendido a hacer nudos marineros, también han tenido un taller de radiocomunicaciones marinas, y han salido a navegar en embarcaciones a motor, una especie de “bautismo de mar “. Lo han hecho con los voluntarios de la asociación , que ha querido colaborar con Juntos por la Vida organizando esta actividad para los pequeños que viven este verano lejos de la guerra de su país.

El presidente de Voluntaris de la Mar, Jose Luis Boscá contaba que los niños y niñas “están encantados, y super emocionados. La mayoría no saben nadar y no han visto nunca el mar y, salir al mar aquí …. Yo he salido en una de las embarcaciones con un grupo de niñas y estaban encantadas. El mar relaja mucho, ayuda a liberar la mente ,y se van a ir felices hoy de aqui”.

Efectivamente los pequeños estaban entusiasmados al subir a las embarcaciones con los voluntarios de la asociacion. Todos protegidos con chalecos salvavidas, y con una gran sonrisa en sus caras.

Una de las niñas decía con una gran expresión de alegría en su cara ” Me gusta mucho el mar, y la playa y montar en la barca. Estoy contenta Quiero volver a España”· Eso resume lo que han sentido los pequeños en esta maña de mar.

Los pequeños también se han bañado en la playa y además ha habido una gran paella para todos que han “devorado”, porque realmente tenían hambre después de la intensa mañana . Y de nuevo por la tarde otro baño en el mar , jugando con las olas, y la arena en la playa antes de volver al campamento por la tarde.

Son niños y niñas de 6 a 12 años que proceden de aldeas, pueblos y ciudades que han sido afectadas por los bombardeos de la invasión rusa a Ucrania y han venido a Valencia, dentro del programa especial de verano que ha organizado la Fundación Juntos por la Vida, que lleva 25 años trabajando en el acogimiento de menores ucranianos en la ´Comunidad Valenciana. En esta ocasión los menores pasan el verano en el “Campus de Paz”, un campamento en el colegio San Vicente Ferrer en el municipio valenciano de San Antonio de Benagéber.