· El portavoz liberal pide la bonificación del 95% de la plusvalía para todas las herencias familiares y que se baje el tipo al mínimo

Valencia, viernes 30 de septiembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha explicado que la recaudación por plusvalía “se ha desplomado completamente después de la reforma de la ordenanza por la sentencia del Tribunal Constitucional”. En este sentido, ha indicado que hasta el 19 de septiembre de 2022 se han recaudado 11 millones de euros, una cifra muy inferior a las que se registraron en el mismo periodo de 2021, 24 millones, o de 2020, 20 millones.

“Esto viene a darnos de nuevo la razón: el gobierno de Ribó tiene un caos muy importante a la hora de dibujar sus propios presupuestos. Ya avisamos el año pasado de que prever una recaudación de 33 millones de euros por el concepto de plusvalía era totalmente irreal, teniendo en cuenta que se iba a tener que rehacer la ordenanza después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que, por cierto, cargaba muy duramente contra el anterior método de cálculo para el pago de las plusvalías porque, de un modo u otro, siempre salía a pagar para el contribuyente”, ha recordado en este sentido.

“Era obvio que, con la entrada en vigor de la nueva ordenanza, que es un poco más favorable para el ciudadano, no se iba a recaudar tanto como otros años. Sin embargo, parece ser que, para este equipo de gobierno, los presupuestos anuales del Ayuntamiento no son más que papel mojado, porque ni siquiera en un caso tan evidente ha sido capaz de hacer un cálculo ajustado a la realidad. Más y más pruebas de que este gobierno tiene serios problemas de gestión y de previsión, incluso en asuntos tan importantes como la elaboración de los presupuestos”, ha censurado al respecto.

Y, en cuanto a la plusvalía, ha recordado que la formación liberal ha pedido en diversas ocasiones la eliminación del impuesto por considerarlo “totalmente injusto”. “La plusvalía es una forma castigar el ahorro de todos los valencianos. No es aceptable que un ciudadano tenga que pagar dos veces por una misma cosa. Por eso, pensábamos que la sentencia del Tribunal Constitucional y la obligación de elaborar una nueva ordenanza era la oportunidad perfecta para acabar con él, y presentamos alegaciones para bajarlo al máximo posible. Aunque, por supuesto, este gobierno las rechazó”, ha explicado.

Una de ellas era la ampliación de los supuestos en los que el ciudadano podía recibir la bonificación del 95% en caso de herencia. Por ejemplo, eliminando la obligación de que la vivienda tuviera que ser vivienda habitual del beneficiario, o haber tenido que vivir en ella al menos durante los dos años previos a la muerte del causante. Del mismo modo, la formación liberal también consideró “inoportuno” que el Ayuntamiento fijara el nuevo coeficiente en el máximo legal, por lo que pidió su rebaja hasta el 0.08%. “Pero, en su afán por recaudar, este gobierno nos lo denegó”, ha concluido Giner.

“Por el contrario, el gobierno de Ribó dio a la espalda a nuestras propuestas y tomó el camino que siempre toma: el de imponer más cargas al ciudadano. Así, aprovechó la adaptación a la nueva norma para acogerse a los máximos legales, tanto en los coeficientes de cálculo como en el tipo de gravamen, que se eleva en Valencia hasta el 29,7%, cuando el tope contemplado por la ley es del 30%”, ha explicado el portavoz de la formación liberal. “Aun así, y a pesar de apretar a los valencianos con un impuesto que no debería existir, no consigue recaudar tanto como le gustaría, y se sigue quedando fuera de los 33 millones con los que contaba y que no tiene ni va a tener”, ha finalizado Giner.