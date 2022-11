· El portavoz liberal también ha exigido que la Virgen se quede en el Ayuntamiento, y ha lamentado “los pocos recursos” para personas sin hogar en Valencia

Valencia, viernes 25 de noviembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntameinto de Valencia, Fernando Giner, ha calificado el pleno extraordinario de este viernes como “el pleno de la irresponsabilidad”. “Hoy estamos aquí porque algunos concejales del equipo de gobierno tuvieron la irresponsabilidad de salirse antes de una votación”, ha lamentado. Y, con respecto a los cambios en los festivos del mes de abril, ha indicado: “Estamos a favor de la jornada de 4 días, pero no a base de experimentos, y mucho menos a costa de los días de Fallas”, ha indicado.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha valorado que sacrificar el festivo del día 17 de marzo para ponerlo en abril “no es una buena idea”. “El día 17 de marzo es un día pleno de Fallas. Hay Ofrenda, hay actos. ¿Qué va a decir la gente de las Fallas en el trabajo? ¿O es que van a tener que renunciar a unas fechas tan importantes solo por un capricho de este alcalde?», ha censurado.

Y ha añadido al respecto: «Pero el problema no es solo de los falleros, sino de todos los valencianos”. Así, ha recordado que el día 17 de marzo será laboral pero no lectivo, “por lo tanto, los más pequeños no tendrán colegio, pero los mayores sí que tendrán que ir a trabajar. ¿Este es el modelo de conciliación que tanto nos vende el gobierno de Ribó?”, ha finalizado.

Por otra parte, Giner también ha aludido a la polémica del traslado de la Virgen de los Desamparados al Museo de la Ciudad. “Pido una vez más al alcalde que recapacite sobre esta decisión. La réplica de la Virgen está aquí, en el Museo Histórico del Ayuntamiento, por una cuestión puramente histórica. No es un asunto político ni tampoco religioso, y pensamos que el alcalde se equivoca al querer sacarla del sitio en el que ha estado durante los últimos 80 años, en la casa de todos los valencianos”, ha valorado.

“No sé por qué la concejala Gloria Tello hizo estas declaraciones sobre llevarse a la Virgen del Ayuntamiento. Nosotros, por el momento, no hemos encontrado ningún documento que verifique que se ha pedido el traslado al Museo de la Ciudad, junto a la Basílica. Me gustaría saber por qué se dijo públicamente esto, o si es que las hizo sin que ni siquiera el alcalde lo supiera”, ha concluido.

Por último, Giner también ha lamentado profundamente la situación de las personas sin hogar en Valencia, y le ha pedido al gobierno “que se deje de triunfalismos y medias verdades con un tema tan delicado”. “Lo cierto es que los datos no permiten sacar pecho. Tenemos 2.812 personas sin hogar en Valencia, entre los sintecho, las personas que viven en asentamientos y las que están en situación de infravivienda. ¿Y cuáles son los recursos habitacionales que ofrece este Ayuntamiento? 673 plazas. Es decir, no da para cubrir ni un tercio de la demanda”, ha indicado.

De este modo, el portavoz de la formación liberal que las personas sin hogar “no son solo las que viven en la calle, sino también las que están en los asentamientos, chabolas e infraviviendas”. “Que este gobierno no se pierda en los datos”, ha aseverado, al tiempo que ha recordado que entre 2021 y 2022 las personas sin hogar han aumentado un 12% en Valencia. “¿Y cuánto han aumentado los recursos? Solo 7 plazas”, ha apuntillado.