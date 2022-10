· Lamenta “la poca capacidad de gestión” del gobierno de Ribó, que no ha licitado a tiempo y ha tenido que recurrir a un contrato menor de 18.000 euros para un año

Valencia, lunes 24 de octubre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado la lentitud del equipo de gobierno a la hora de licitar el contrato para el mantenimiento específico de los puentes históricos del viejo cauce del Turia. “Los continuos retrasos en la licitación de este contrato ya han obligado al equipo de gobierno a adjudicar un contrato menor para un año, por valor de 18.000 euros. Una nueva muestra de la poca capacidad de gestión de este gobierno”, ha indicado.

De este modo, el portavoz de la formación liberal ha explicado que el cuidado y mantenimiento de los puentes históricos sobre el cauce del río Turia “ha sido siempre un caos”. “Hasta hace poco no existía ni siquiera un servicio o contrata que se encargara específicamente de los puentes históricos y protegidos, por lo que había que ir atendiendo sus necesidades según iban surgiendo. Por ejemplo, si había una pintada se llamaba a un servicio, o si había que reparar algo se llamaba a otro”, ha recordado.

“Nosotros pensamos que esta no era manera de cuidar una parte tan importante de nuestra ciudad. Al fin y al cabo, estos puentes son elementos históricos y tienen necesidades muy específicas, propias de su condición patrimonial. Es por esto que merecen vigilancia y atención constante, para garantizar que están en condiciones óptimas de mantenimiento y que no han sufrido ningún desperfecto por el uso. Algo bastante obvio, teniendo en cuenta que son bienes protegidos”, ha indicado.

“Por todo esto, pedimos que se pusiera en marcha un contrato específico para los puentes históricos. Y, con buen criterio, el equipo de gobierno nos dijo que sí que lo haría. Lamentablemente, no fueron capaces de licitar el contrato a tiempo, a pesar de que se había reservado un dinero en el presupuesto de 2022. Ahora, llegamos a finales de año y siguen sin haber acabado la licitación, con un retraso importantísimo que nos empieza a inquietar, por es obvio que tampoco vamos a llegar a tiempo para 2023”, ha expuesto Giner.

Y, en este sentido, ha recordado que la falta de contrato ha provocado que el Ayuntamiento haya tenido que adjudicar el servicio durante un año a través de un contrato menor de 18.000 euros. “Así no se hacen las cosas. No es aceptable que el gobierno de Ribó lleve este descontrol en el día a día de la gestión y de la contratación. Si sabe que tiene una necesidad que tiene que ser atendida, ¿por qué no llega a licitar a tiempo? ¿Qué es lo que está demorando tanto el proceso?”, se ha cuestionado.

“Pido que nos lo aclaren, porque el contrato para el mantenimiento de los puentes históricos del Jardín del Turia fue un compromiso con esta formación, que impulsó la iniciativa, pero también con toda la ciudad de Valencia. Nuestro patrimonio merece el máximo cuidado y, sobre todo, la máxima diligencia que el gobierno no le está dando ahora”, ha finalizado.