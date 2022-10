· Censura que, recientemente, Sandra Gómez sacó 1,1 millones de euros de la partida de obras de urbanización por barrios y los destinó a pagar gastos de personal

Valencia, lunes 24 de octubre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado que 23 barrios de Valencia “siguen sin recibir ni un solo euro de inversiones por parte del gobierno de Ribó”. En este sentido, ha lamentado que, ya a las puertas de acabar el año, “ese sea el compromiso del Ayuntamiento con los barrios y distritos de esta ciudad”. “Está claro que para lo único que le sirven los barrios a este gobierno, y en especial a Sandra Gómez, es para hacer campaña. Pero luego, así es como los trata en los presupuestos, que es donde realmente se tendría que reflejar la voluntad. Y no en palabras”, ha censurado.

De este modo, el portavoz de la formación liberal ha destacado que, recientemente, el presupuesto global para inversiones por barrios se vio mermado porque Sandra Gómez, retiró 1,1 millones de euros de esta partida para dedicarlos a otros asuntos. En particular, para atender los incrementos en el gasto de personal. “La vicealcaldesa, que tanto presume de ser de barrio, no ha tenido ningún problema a la hora de quitar más de un millón de euros de la partida para obras de urbanización y llevárselo a otra parte”, ha indicado.

“O sea, que el gobierno de Ribó no solo ha dejado a más de veinte barrios sin inversiones. Es que, además, va mordiendo por donde puede para destinar el dinero a otros asuntos, que supongo que para ellos deben ser mucho más importantes”, ha censurado. Y en cuanto a los barrios con ‘inversión 0’ por parte del gobierno de Ribó, ha detallado que son Gran Vía, la Xerea, Tendetes y Sant Pau, así como Trinitat, Tormos y Sant Antoni. Ciudad Universitaria tampoco ha recibido ni un solo euro de las inversiones por barrios, al igual que La Llum, San Isidro, Cruz Cubierta, Monteolivete, en Corts, Beteró, Camí de Fondo y la Carrasca.

Además, Giner ha puesto especialmente el foco en el barrio de la Fuensanta, otro de los que no ha recibido ni un solo euro de inversiones en lo que va de año. “Vemos con cierta pena que, un barrio en el que los vecinos tanto se han quejado por la falta de servicios, sigue a la cola de las prioridades de este Ayuntamiento”. Así, el portavoz de la formación liberal ha recordado que la Fuensanta atraviesa ahora mismo “un infierno” con el problema de las ratas, al tiempo que los vecinos exigen más cuidado de las zonas ajardinadas.

“Pero, sobre todo, nos piden que se ponga fin a los ‘huecos’ urbanísticos que hay repartidos por todo el barrio, y que ahora mismo no son más que solares de tierra sin ningún uso que molestan a los vecinos y contribuyen a deteriorar la imagen y la higiene de la zona. ¿No sería lógico que este equipo de gobierno empezara a poner en esos solares parques, jardines, cualquier cosa que no sea un cuadrado de tierra?”, ha cuestionado. “Pues no, de momento, ni un euro”.

Y, del mismo modo, Giner también ha señalado el problema de las pedanías. En concreto, en los pueblos del norte, no se ha invertido nada ni en Poblenou ni en Benifarraig. Y, por lo que respecta a los pueblos del sur, El Perelló sigue a la cola de las inversiones: “Otros cero euros para un barrio que en verano casi cuadruplica su población y al que también le faltan servicios básicos como limpieza, recogida de basura o acondicionamiento de las calles”, ha finalizado.

“En definitiva, una vez más, vemos que este Ayuntamiento tiene una bajísima capacidad para ejecutar inversiones, y aún menos interés en los barrios de Valencia. Quiero recordarles tanto a Ribó como a Gómez que el tema de los barrios queda muy bonito en los discursos de campaña, pero luego eso se tiene que trasladar a los presupuestos, o sino es simple papel mojado”, ha finalizado, al tiempo que ha insistido en la poca capacidad de gestión del gobierno de Ribó.