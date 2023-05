VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· Recuerda que el plan no se ha aprobado definitivamente porque todavía siguen pendientes cinco informes preceptivos. “No me puedo creer que el PSOE siga vendiendo humo como éxitos”

Valencia, miércoles 3 de mayo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el Plan Cabanyal “vuelve a quedar en el limbo después de ocho años de promesas incumplidas”. “No me puedo creer que el PSOE siga sin aprender de sus errores y todavía esté vendiendo humo como éxitos”, ha denunciado. Así, ha recordado que el informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo “vuelve a esta condicionado a que se subsanen de una vez por todas los informes que faltan. Y hasta que eso no esté, volvemos a la casilla de salida: el plan no se aprueba definitivamente”, ha explicado.

“En pocas palabras, estamos en las mismas: el Plan Cabanyal sigue sin estar aprobado después de ocho años. Esa es la única verdad relevante”, ha indicado al respecto. Así, Giner ha explicado que la Comisión Territorial de Urbanismo ha condicionado la aprobación del Plan Cabanyal a que se presenten de una vez por todas los informes de Costas, Educación, Paisaje y Telecomunicaciones. “Este último, por cierto, denunciamos hace meses que faltaba en la documentación y sigue sin estar disponible, siendo preceptivo”, ha indicado.

“Pero lo más grave es que seguimos sin solucionar el problema del hotel de 15 alturas. Es cierto que el Ayuntamiento le ha hecho una propuesta al Gobierno de España, pero aún tenemos que esperar para ver si la aceptan o no. Y si no la aceptan, el Plan Cabanyal no sale adelante”, ha explicado. “Y por encima de todo esto, tampoco está el informe preceptivo del Consell Jurídic Consultiu sobre zonas verdes, que también es preceptivo”, ha apuntado en este sentido Giner. Y además, ha recordado que otro de los informes que sí que se han entregado, contiene subsanaciones. “Es el caso del informe de Cultura que, por lo tanto, tampoco está acabado”.

“Por lo tanto, no veo mucho margen para sacar pecho por nada”, ha finalizado al respecto. “Y ya veremos si consiguen tener listos todos estos informes antes de convocar la comisión extraordinaria en la que se supone que lo van a aprobar. Yo ya tengo mis dudas, pero lo que está claro es que estas prisas y este caos por intentar llegar a antes de las elecciones no puede ser bueno, y más cuando llevan dos legislaturas prometiendo cosas”.