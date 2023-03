VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· Lamenta que el presupuesto para cada disparo es de 8.500 euros cuando a las pirotecnias les cuesta alrededor de 20.000, y pide que se iguale el pago al coste real

Valencia, viernes 10 de marzo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado que el gobierno de Ribó “no se tome más en serio” uno de los eventos más importantes de las Fallas, como son las mascletás en la Plaza del Ayuntamiento. En este sentido, ha recordado que las pirotecnias cobran alrededor de los 8.500 euros por cada disparo en la Plaza, cuando en algunos casos el coste de la pólvora y de los materiales suele rondar los 20.000 euros.

“Entendemos que disparar en la Plaza del Ayuntamiento es en sí mismo una ventana de publicidad para las empresas, pero eso no puede ser una excusa para no pagarles por su trabajo”, ha censurado al respecto. Así, Giner ha pedido que el presupuesto de las mascletás cubra el coste real del disparo, o al menos la mayor parte del mismo. “Es cierto que durante los últimos años se ha ido aumentando gradualmente el presupuesto, pero no llega a cubrir ni la mitad del coste real”, ha explicado.

“Pensamos que la situación es insostenible, y no podemos permitir que nuestros pirotécnicos no estén cobrando acorde con su trabajo. Estamos hablando de uno de los eventos más importantes y característicos de las Fallas. Sin las mascletás, las Fallas no serían lo mismo”, ha alegado en este sentido. “Es intolerable que a los pirotécnicos les cueste dinero venir a disparar, y mucho más en un contexto de aumento de precios, que son mucho más elevados que lo que se ha ido ampliando el presupuesto”, ha apostillado.

Por su parte, la concejala Amparo Picó también ha criticado que el dinero no cubra ni la mitad del coste real de disparar en la Plaza del Ayuntamiento. “Siendo la diferencia entre pago y coste tan abismal, creo que no podemos hablar de beneficios de promoción para las empresas, especialmente en un contexto tan complicado como el actual”, ha considerado. Y ha concordado con Giner: “Ha llegado el momento de subsanar esta deuda histórica con los pirotécnicos y pagarles de una vez por todas acorde con su trabajo por las Fallas”.