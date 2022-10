· El portavoz liberal lamenta el abandono de Valencia en los PGE: partidas anecdóticas para el canal de acceso y el túnel pasante, y recortes importantes en cultura

Valencia, jueves 6 de octubre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado nuevamente el abandono del gobierno central a la ciudad de Valencia, esta vez por la redacción de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este sentido, ha resaltado que no importa “si el gobierno es de izquierdas o de derechas, del PP o del PSOE. Al final el resultado siempre es el mismo: el olvido más absoluto a las prioridades y necesidades de los valencianos”, ha indicado.

Así, ha explicado que este año el Gobierno de España “no pondrá ni un solo euro” para el soterramiento de las vías de Serrería, una reivindicación histórica de la ciudad para acabar de una vez con la cicatriz que hace imposible la llegada del Jardín del Turia hasta el mar. “Año tras año nos tenemos que ver ninguneados. Llevamos décadas pidiendo el soterramiento de esas vías, para coser las heridas de la ciudad de Valencia. Y, sin embargo, siempre nos tenemos que quedar con las ganas”, ha criticado.

Así, ha recordado que hace unos meses ya propuso una solución drástica al problema: “Como el gobierno de España no tiene ninguna prisa por hacernos caso, al menos vamos a adelantar nosotros el dinero para que la obra empiece lo más pronto posible. No digo que el Ayuntamiento tenga que asumir una carga que no es suya, pero sí que podemos adelantar el dinero y luego mandar la factura a Madrid. Porque, si depende de la voluntad del gobierno central, lamentablemente, parece que vamos a tener que esperar para siempre”.

Del mismo modo, Giner también ha criticado la baja inversión tanto en el canal de acceso como en el túnel pasante. “En este último caso, nos decepciona pero no nos sorprende la bajísima inversión, teniendo en cuenta que el gobierno central ya había anunciado retrasos en la licitación de la obra. Así que, viendo el poco dinero que se ha destinado al presupuesto de 2023, ya nos hacemos una idea de los pocos avances que vamos a ver”, ha continuado.

Finalmente, el portavoz de la formación liberal también ha criticado los “recortes” drásticos del gobierno de España a la cultura valenciana. “Hay ejemplos sangrantes que nos impactan enormemente. Uno de ellos son los recortes en la climatización de museos como el Pío V o el de Cerámica, que pasan de 250.000 a 200.000 euros”.

“Y, del mismo modo, se incumple el compromiso de 2,5 millones de euros para el Palau de les Arts, que finalmente se quedará en 1,5 millones”, ha explicado. Además, ha añadido que algunas de estas partidas no son nuevas: “Por ejemplo, los 50.000 euros para mejorar el entorno del Palau es dinero que no se ejecutó el año pasado y que en 2023 han tenido que repetir. En pocas palabras: una obra que se prometió, no se hizo, y ahora vuelven a incluir”, ha denunciado.

“En resumen, estamos ante una nueva oportunidad perdida para Valencia y para los valencianos. Una baja voluntad de inversión que se une a nuestra eterna piedra en el zapato: la infrafinanciación. Un problema que arrastramos y arrastramos y que, año tras año, lo único que acumula son promesas incumplidas”, ha concluido.