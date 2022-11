· Pide que el Ayuntamiento bonifique el 95% de la plusvalía en el caso de los negocios: “Es lamentable que la postura de Sandra Gómez sea más cercana a la de Compromís que a la de Ximo Puig”

Valencia, martes 22 de noviembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado que el PSPV de la ciudad de Valencia no se haya contagiado del “espíritu de Puig” para bajar los impuestos a las herencias. En este caso, el impuesto de la plusvalía, que es competencia municipal. “Lamentablemente, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, está mucho más cerca de las tesis de Compromís que de las de Ximo Puig. Por desgracia para los valencianos, tenemos en este Ayuntamiento la cara más reaccionaria del socialismo”.

Así, Giner ha criticado que el PSPV esté luchando a nivel autonómico por bonificar la mayor parte del impuesto de sucesiones en el caso de los negocios y que, sin embargo, en la ciudad de Valencia se hayan negado “por activa y por pasiva” a bonificar la plusvalía. “Desde este grupo municipal lo hemos pedido tantas veces que ya he perdido la cuenta. En debates sobre los presupuestos, en el pleno, en el debate sobre el estado de la ciudad. Y la respuesta siempre ha sido la misma: no. Un no rotundo que llama la atención en contraposición a la pelea que el PSPV sí que está presentando en les Corts”.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha criticado que Gómez haya caído “en el manido discurso de la lucha de clases que recuerda a otros siglos y otras realidades”, en lugar de ajustarse al momento actual. “Crear una falsa dicotomía entre los ciudadanos que trabajan y los que heredan es simplemente una falacia. No existe tal distinción. Un ciudadano de clase media se puede pasar la vida trabajando y no entiendo por qué tiene que pagar doblemente por los bienes que le dejan sus familiares después de la muerte. Unos bienes por los que, por cierto, ellos ya han pagado también durante toda la vida en forma de otros impuestos”.

De este modo, Giner ha lamentado que los ciudadanos de clase media tengan que seguir siendo “superpagadores”, “al tiempo que se tienen que tragar los ataques del socialismo más reaccionario que tenemos en el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia”. Con todo, Giner ha exigido de nuevo que se revisen las bonificaciones a la plusvalía municipal, y ha recordado algunas de las propuestas de la formación liberal en este sentido.

En el caso de las herencias de los negocios, Giner pide la bonificación del 95% de la plusvalía. Y, en esta misma línea, también ha pedido la bonificación del 10% del IBI a aquellos inmuebles en los que los trabajadores autónomos y pymes desarrollen su actividad profesional. “Creemos que es el momento de apoyar a los trabajadores de esta ciudad, de dar facilidades a las personas que todos los días levantan la persiana y crean empleo y riqueza en Valencia. No es en absoluto justo que se les castigue por poner en marcha nuestra economía. Al contrario, merecen todo el apoyo. Y con estas medidas que Compromís y PSPV se empeñan en rechazar, es justo lo que buscamos”.

Además, Giner también ha recordado otras propuestas relacionadas con la plusvalía, como puede ser ampliar los supuestos en los que se puede bonificar el 95% del impuesto en el caso de las herencias. “Proponemos que se elimine la obligación de que el inmueble sea la vivienda habitual del beneficiario, así como la obligación de haber vivido como mínimo dos años en ella antes de la muerte del causante”. Y, del mismo modo, también ha pedido reducir al mínimo el tipo de gravamen, que la ciudad de Valencia ha impuesto casi en el límite máximo del 30%.

“No se puede proclamar una cosa y la contraria. Si el PSPV piensa que a nivel autonómico hay que aliviar los impuestos sobre las herencias en el caso de los negocios, exigimos que se haga lo mismo en Valencia”, ha finalizado.