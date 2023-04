VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

· Ha defendido que Valencia no puede ser el laboratorio de ideas sectarias y ha defendido abordar el debate «con todos los sectores implicados»

Valencia, viernes 31 de marzo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado la falta de diálogo con la jornada laboral de 4 días. «Valencia no puede ser el laboratorio de las ideas sectarias de Ribó. Nosotros estamos de acuerdo con que se exploren los nuevos horarios y modalidades de trabajo, pero para eso hace falta consenso. Una realidad con la que Ribó ya ha demostrado sobradamente que no está familiarizado», ha indicado al respecto.

Así, ha considerado que Ribó ha planteado un debate «en el que faltan la mitad de las partes que tienen que opinar». «No se ha promovido suficientemente el debate con la sociedad civil, con los empresarios, con los autónomos y con los pequeños comercios, que son los que más sufrirán las consecuencias de esta decisión. Antes de tomar decisiones, los políticos tenemos la obligación de conocer todas las realidades. Y, sobre todo, tener en cuenta el impacto de nuestras acciones», ha señalado en este sentido.

De este modo, Giner ha puesto como ejemplo el pequeño comercio de la ciudad de Valencia: «Esto se tendría que haber planteado cuando se hizo el calendario de aperturas, porque recordemos que ahora pueden abrir las grandes superficies los domingos, lo cual es otra línea de competencia para ellos. Me gustaría saber cómo se va a compaginar eso con el hecho de que todos los lunes sean festivos», ha aseverado. «Creo que Ribó no ha planteado bien esta cuestión, y que ha sido una medida totalmente aleatoria a las puertas de las elecciones, que no ha contado con la previsión que cabría esperar en este tipo de experimentos», ha considerado al respecto.

«Nosotros estamos completamente abiertos a debatir sobre la jornada de 4 días, pero tienen que estar todos los agentes. No podemos crear una Valencia sectaria para unos pocos. Queremos contar con la voz de todas las personas implicadas, y también queremos implantarlo, si se diera el caso, teniendo en cuenta todos los matices y situaciones singulares que se pueden dar dentro de una reestructuración del horario laboral tan importante como es esta», ha considerado.

«Coger el calendario y cambiar días aleatoriamente no es la manera más sensata que se me ocurre de promocionar un cambio tan profundo de los hábitos laborales, porque hay sectores en los que realmente afecta a la productividad», ha defendido. «En definitiva, nosotros sí que estamos dispuestos a hablarlo, pero contando con todos los sectores implicados, con previsión y planificación», ha finalizado Giner.