· Recuerda que este es el tercer retraso que sufre y que la finalización de la obra estaba prevista para este mes de septiembre

Valencia, lunes 5 de septiembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado la “pésima” gestión del gobierno de Ribó con la Casa dels Bous en el barrio del Cabanyal, que albergará en un futuro el Museo del Mar. “Ahora mismo, todavía quedan pendientes el 70% de los trabajos de rehabilitación del edificio, cuando la obra se suponía que iba a estar acabada este mismo mes de septiembre. Otra vez, nos encontramos ante una lamentable capacidad de gestión por parte de la concejalía de Cultura que dirige Gloria Tello”, ha criticado.

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha indicado: “Esperamos que este nuevo retraso, a causa de unos hallazgos arqueológicos, al menos sirva para recuperar una parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Pero como excusa se queda un poco corta, teniendo en cuenta que hasta ahora tampoco se había avanzado con mucha diligencia en la obra. No se puede ser que una intervención cuya finalización estaba prevista para septiembre de este mismo año solo lleve hasta el momento el 30% ejecutado. Eso sí es pura desidia por parte de este gobierno”, ha denunciado.

“Lo único que sabemos es que la Casa dels Bous no ha hecho más que acumular demoras. Primero por una decisión judicial, luego dijeron que por problemas relacionados con la covid… En conclusión, pocos son los avances que se han hecho, y el Cabanyal sigue sin su Museo del Mar. Todo ello con la connivencia de este gobierno, que no ha hecho mucho por acelerar las obras o exigir que se acaben en tiempo y forma”, ha lamentado. Y además, Giner ha recordado que, a pesar de que la obra no hace más que retrasarse, ha sufrido modificaciones de crédito que han aumentado su importe inicial en 106.000 euros, hasta 1,4 millones de euros.

“Una nueva falta de previsión y de saber hacer por parte de la concejalía de Tello”, ha apostillado. Además, el portavoz de la formación liberal ha recordado que las obras tienen que estar obligatoriamente acabadas en 2023, puesto que han sido financiadas con fondos europeos y, en caso contrario, el Ayuntamiento perdería el dinero. “Esperemos de verdad que no tengamos que llegar a ese extremo. Aunque viendo la gestión que este gobierno hace del patrimonio cultural, no me puedo quedar tranquilo”, ha señalado.

Por su parte, la concejala de la formación liberal, Amparo Picó, ha recordado que esta no es la única intervención demorada o congelada. “La muralla islámica, que se tendría que haber acabado en junio y no estará hasta 2023. El centro cívico de la calle de la Reina y El Matadero del Cabanyal, que llevan uno y tres años respectivamente acabados y que todavía no se han puesto en marcha para las actividades que se supone que fueron reformados. O el chalet de Aben Al Abbar, al que tampoco se han empezado a llevar los utensilios de La Mostra. Ejemplos y ejemplos de la dejadez de este gobierno”, ha concluido.