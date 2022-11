· Recuerda que Parques y Jardines lo llevaba en su plan de actuación para 2022 “y no se ha hecho nada, al tiempo que se ha ignorado la petición de los vecinos en los presupuestos participativos”

Valencia, viernes 11 de noviembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado el abandono de la Gran Vía Marqués de Turia, donde se acumulan importantes cantidades de agua durante la temporada de lluvias “sin que el gobierno de Ribó tome la iniciativa de hacer nada al respecto, a pesar de las constantes quejas de los vecinos”. En este sentido, ha criticado que en el jardín central de la avenida ser forman charcos que en ocasiones sobrepasan la altura del tobillo, «lo cual no solo es una molestia sino también un peligro”. “Exijo una solución ya”, ha indicado.

De este modo, ha recordado que para 2022 el organismo autónomo de Parques y Jardines que dirige Sergi Campillo se comprometió a buscar una solución a este problema, arreglando los pavimentos y acondicionándolos mejor para evitar acumulaciones en épocas de lluvia. “Sin embargo, se acaba el año y vemos que la situación es la misma”, ha apuntillado Giner.

“Si lo incluyeron en la memoria de actuación es que ellos mismos lo consideraron como una intervención necesaria. Sin embargo, tal y como sucede siempre con este gobierno, no vemos que la voluntad se haya traducido en acción. Y no solo eso sino que, además, esta intervención ha desaparecido completamente del plan de actuación para el año 2023. O sea, que no solo no han arreglado el problema, sino que además han decidido ignorarlo de ahora en adelante”, ha continuado.

“Aunque lamentablemente tampoco nos sorprende que Campillo no haya sido capaz de realizar esta obra, teniendo en cuenta que la ejecución de inversiones para reposición de infraestructuras en el año 2022 del organismo autónomo de Parques y Jardines es del 40%. Es decir, que no ha realizado ni la mitad de los proyectos que tenía previstos para este año”, ha aseverado.

Y, en este sentido, ha recordado que los vecinos del Eixample pidieron en los presupuestos participativos la reurbanización de la zona. “¿Y cuál fue la respuesta del Ayuntamiento? Que no lo pueden hacer porque es un jardín protegido. Primero, ¿en qué quedamos? Y segundo, precisamente porque es protegido, ¿no sería lo normal tenerlo en unas condiciones óptimas de mantenimiento? Le exijo al gobierno de Ribó que haga algo inmediatamente con esta situación, que no solo demuestra un descuido absoluto de la ciudad sino que además podría provocar problemas a los usuarios”, ha concluido.