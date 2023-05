VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Valencia, domingo 7 de mayo de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado la doble moral de determinados partidos en lo que se refiere a la ética política y a la falta de transparencia, en alusión sobre todo a los que han formado parte del bipartidismo tradicional.

En una intervención ante la Asociación Valenciana de Politología (AVAPOL) el portavoz de CS y candidato a la alcaldía de Valencia ha censurado ese comportamiento que, a su juicio, se ampara en el hecho de que “sale muy barato el transfuguismo y la falta de transparencia”. “Se firman grandes pactos contra el transfuguismo que luego dejan en papel mojado afanándose en ‘fichar’ políticos de otras formaciones como si la política se tratara de equipos de fútbol. Y lo mismo ocurre con la falta de transparencia, que se la saltan sin más en beneficio de sus intereses partidistas cuando lo cierto es que las acciones y comportamientos en campaña electoral o están bien o están mal. Pero sale muy barato saltarse la normativa y es muy fácil ‘burlarse’ de ella si solo va a costar una multa de 200 o 300 euros incumplir la ley electoral”.

Según Giner, la transparencia en campaña es clave para garantizar la equidad en la competencia política, para prevenir la influencia indebida de intereses partidistas y para prevenir la corrupción en el proceso electoral. “La transparencia es la primera garante de la integridad del proceso electoral y no es admisible que determinados candidatos, determinados partidos o las propias instituciones enturbien las elecciones según sus intereses”, en referencia en este caso concreto a la vicealcaldesa y candidata a la alcaldía por el PSOE, Sandra Gómez, y al concejal y candidato también por el mismo partido, Javier Mateo, por la utilización de recursos del Ayuntamiento de Valencia para el envío masivo de cartas propagandísticas a los votantes o al uso del consistorio como altavoz desde su gabinete de prensa de su publicidad partidista, respectivamente.

Por otro lado, y ya en el turno de preguntas, Giner defendió una visión metropolitana para salvar la Albufera. “Carece de toda lógica que, si son 13 los municipios que forman parte del Parque Natural de la Albufera, no se contemple una visión metropolitana en lo que respecta a su cuidado y protección. Estamos hablando de más de 20.000 hectáreas vinculadas a 13 municipios y no se puede actuar con eficacia sobre una extensión así si no se contempla una acción integradora. Y a ello se añade la dificultad de que también son varias las administraciones con competencias legales sobre ella, de manera que muchas veces no sabes a quién le corresponde cada cuestión”, advirtió Giner.

En cuanto a otras medidas concretas incluidas en su programa electoral, destacó la dotación de mayores recursos para la limpieza y dragado de acequias del lago de, así como el estudio de la viabilidad técnica de implantar pequeñas estaciones depuradoras en las acequias que viertan.

Igualmente, anunció un plan específico de choque para la detección y limpieza de zonas de vertederos ilegales en el interior del Parque Natural de la Devesa-Albufera y mayores recursos para prevenir los efectos ocasionados sobre la calidad del agua por la falta de recogida de restos vegetales depositados, como puede ser la paja del arroz, en episodios de fuertes lluvias.