· El portavoz liberal recuerda que la ejecución de las inversiones está en el 15%. “Para tener el dinero en el banco, mejor en el bolsillo de los valencianos”

Valencia, lunes 26 de septiembre de 2022. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha explicado que la recaudación por IBI hasta el mes de agosto asciende hasta los 196 millones de euros, y ha criticado la decisión del equipo de gobierno de no bajar impuestos de cara al siguiente ejercicio. “Nos parece una falta de sensibilidad por parte del gobierno de Ribó anunciar que no tiene intenciones de bajar los impuestos cuando estamos a las puertas de una de las peores crisis que se contemplan”, ha indicado.

“Siempre decimos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los valencianos, pero ahora más que nunca. Este Ayuntamiento está recaudando una cantidad ingente de millones por el impuesto del IBI mientras que los vecinos y vecinas de esta ciudad tienen que ajustarse el cinturón por la subida generalizada de precios, que ya se ha alargado durante varios meses y que ahora empeora con la vuelta al cole y otros gastos”, ha censurado en este sentido el portavoz de la formación liberal.

Y, del mismo modo, ha vuelto a criticar la baja ejecución de las inversiones en la ciudad de Valencia. “Lo peor de todo es que ese dinero que se recauda luego no tiene un verdadero retorno para los valencianos, porque este gobierno no es capaz de ejecutar las inversiones que tiene previstas para los barrios y las calles de esta ciudad. Recoge el dinero y luego se queda guardado en el banco”, ha denunciado Giner, quien ha recordado que en el mes de agosto, el gobierno de Ribó tan solo había ejecutado el 15% de las inversiones.

“Por eso pensamos que hay margen más que suficiente para bajar impuestos, ya que de todos modos ese dinero no se usa al ritmo que cabría esperar ni tampoco revierte en una mayor calidad de vida de los vecinos que lo pagan”, ha finalizado al respecto. Y, además, Giner ha recordado algunas de las principales medidas de la formación liberal para rebajar el IBI. “Por un lado, lo más importante sería una revisión de los tipos a la baja. Valencia es la gran ciudad de España con el tipo de gravamen más alto, con un 0,72%, cuando Barcelona lo tiene al 0,66 y Madrid al 0,45%”, ha recordado.

Y, por otro lado, también ha puesto el foco sobre la bonificación a familias numerosas. “Otra de nuestras grandes preocupaciones ahora mismo son las familias numerosas en Valencia, que no reciben suficientes ayudas y serán uno de los grupos que más acusen la crisis de la subida de precios”, ha señalado. “Por eso, solicitamos que se atendiera al concepto de valor catastral per cápita, de manera que se pudiera beneficiar a las familias que presentaran un valor catastral per cápita de hasta 30.000”, ha explicado.

“Con todo esto, propusimos una bonificación del IBI del 30% en la categoría general y del 90% en la especial”, ha indicado al respecto. “Sin embargo, no fue aceptado”, ha concluido.