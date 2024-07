“La llaman #paella pero realmente es un risotto” Receta Tradicional Los chefs #gordonramsay y el italiano Gino D’Acampo, junto con el maestro maitre francés Fred Sirieix, se enrolan en un viaje por carretera todos juntos. comenta “La llaman #paella pero realmente es un risotto” así que ¿por qué no. No no no no.- comenta Gordon Ramsay Vale haré paella Una paella tradicional .- dice Gino D’Acampo Voy a hacer muslos de pollo Y lo primero que se hace es salpimentarlos para que el pollo coja color”