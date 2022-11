LOS 62 SOLETES GUÍA REPSOL 2022 DE LA COMUNITAT VALENCIANA “BRILLAN” EN MEDITERRÁNEA GASTRÓNOMA

Guía Repsol y Turisme Comunitat Valenciana han entregado por primera vez de manera presencial en Valencia este galardón a los Soletes de la Comunitat Valenciana de la edición 2022.

El equipo de expertos de Guía Repsol ha recorrido la Comunitat Valenciana en busca de este listado formado por 62 Soletes de los cuales 30 se encuentran en Valencia, 21 en Alicante y 11 en Castellón.

El secretario de Turismo de la Generalitat de Valencia, Fransec Colomer, la Directora de Guía Repsol, María Ritter y el director de Mediterránea Gastrónoma, Alejandro Roda, han hecho entrega de los galardones.

Guía Repsol ha reconocido en 2022 a un total de 62 Soletes en toda la Comunitat Valenciana, un listado formado por restaurantes, terrazas, cafeterías y otros establecimientos repartidos por las tres provincias. La Comunitat ha acogido por primera vez esta entrega de galardones y se ha escogido Mediterránea Gastrónoma, la feria más importante del sector en el Mediterráneo, como el escenario para reconocer a los Soletes valencianos de la edición 2022.

El evento ha contado con la presencia del Secretario de Turismo de la Generalitat de Valencia, Fransec Colomer, la Directora de Guía Repsol, María Ritter y el Director de Mediterránea Gastrónoma, Alejandro Roda, quienes han sido los encargados de entregar un plato conmemorativo, con la imagen del Solete, a todos galardonados.

El Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha destacado que esta iniciativa “no sólo es una gran oportunidad para posicionar nuestra Comunidad como destino turístico gastronómico de primer orden, sino que nos emociona el reconocimiento que la filosofía de los Soles y los Soletes representa para el caudal de talento existente en múltiples lugares de nuestro territorio”. En este sentido ha apuntado que “identificarlos, visualizarlos y dignificarlos es un deber”. Así, ha incidido en que “se trata de un reconocimiento a los profesionales, hosteleros y a sus familias que generan felicidad y bienestar en momentos que son especialmente complicados para todos”.

El Director de Mediterránea Gastrónoma, Alejandro Roda, afirmó “nos sentimos muy orgullosos de estos reconocimientos de alcance nacional que ponen el foco en otra parte de la gastronomía mayoritaria en el sector. Y especialmente que se haga en Mediterránea Gastrónoma, un evento que representa a todo el sector, la alta gastronomía y mucho más”.

Durante la entrega de este galardón, la Directora de Guía Repsol, María Ritter aseguró que “hoy es un día muy especial ya que los Soletes son establecimientos que muestran mucha empuje y emoción, se trata de negocios auténticos y que no suelen estar el foco de las guías gastronómicas. Por eso para Guía Repsol, los Soletes son una calificación muy especial, no solo por ser el reconocimiento más joven de nuestra familia sino también por su frescura, porque te despiertan una sonrisa y por ser los sitios a los que van los locales y que nos recomendarían nuestros amigos. Hoy la Comunitat ha brillado un poco más, un reflejo de que la Comunitat Valenciana es una potencia gastronómica y turística, que no solo se ve reflejado en los Soles, sino también el número de Soletes, que, aunque hoy estemos entregando el galardón a los 62 Soletes de 2022, la región cuenta con 185 Soletes repartidos por Valencia, Alicante y Castellón”

Los Soletes Guía Repsol cuentan ya con cinco ediciones que suman más de 2.700 Soletes repartidos por toda España. Un equipo de expertos en gastronomía repartidos por España ha seleccionado y descubierto chiringuitos y terrazas para saborear el verano; Soletes de carretera en los que parar durante un viaje en coche; Soletes de otoño para conocer lugares donde probar los guisos y las barras de diario y, por último, los Soletes de barrio con los que añadimos más de 300 nuevos Soletes a este listado y que buscan poner en el foco en lugares fuera de los circuitos habituales de las ciudades.

Los Soletes son aquellos lugares apetecibles donde tomar algo o comer a un precio asequible, los que recomendarías a un amigo y que puedes encontrar tanto en el centro de las ciudades, como en los barrios. Sitios auténticos, ya sean modernos o con solera, y asequibles y donde encontrar cafeterías, bares, restaurantes, heladerías, sitios de comida rápida honesta (‘fast good’), barras de mercado, terrazas con vistas, vinotecas o sidrerías a los que les gusta ir a la gente local y a los viajeros