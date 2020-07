Horas críticas para directiva, cuerpo técnico y afición ante la mala racha de resultados

Lo que en un principio parecía un año prometedor para el Valencia C. F., con un técnico y plantilla que parecían bien cubiertas para llegar incluso a luchar por Liga o confirmar la participación en la Champions League, la realidad es que para las filas del conjunto ché parece que se está convirtiendo en una pesadilla más sumando la crisis sanitaria que tras el parón, pareciera que viniera de agravar todavía más la situación, con un rendimiento del equipo pésimo que hasta empresas como la que ofrece el codigo bonus bet365, reflejan la ilusión de los valencianistas a través de sus cuotas, dejándola fuera de competiciones europeas y como una sorpresa muy bien pagada de conseguirlo, algo insoñable hace apenas unos meses.

Después de dos derrotas consecutivas ante el Eibar el Villarreal, esta última clave ya que le aleja de los puestos de UEFA Europa League ante un rival directo, toca tirar de casta y orgullo ante un equipo que no todo casa con la afición pero que la imposibilidad de acudir los mismos mientras siguen vigentes los protocolos por coronavirus, no debería ser pero tampoco puede ser excusa para que jugadores que demostraron en sus comienzos y todos conocemos su gran valía, no estén dando el resultado esperado y dejen fuera a miles de aficionados que esperaban viajar con su equipo por Europa, donde tantas noches de alegrías se han tenido en temporadas pasadas.

Corren las aguas turbias por Mestalla, la realidad y por desgracia es que no es nada nuevo, pero en el fútbol en un par de semanas y con lo apretada que ha quedado La Liga tras el parón, con partidos todos los días, podríamos volver a soñar de conseguir buenos resultados hasta final de temporada, es decir, conocer cada uno de los próximos partidos como victoria y sumar de tres en tres en busca de un milagro que de ganar ante el Villarreal, estaría hoy muchísimo más cerca, pero no se puede con esta plantilla, llegar a depender de un par de partidos ante una liga que consta de treinta ocho jornadas.

Al cierre de esta publicación y a falta de conocer el resultado ante el partido que se disputa en las próximas horas ante el Athletic de Bilbao, habrá que empujar como siempre hemos hechos los valencianistas, a nuestro equipo que no son nombres de directivos ni jugadores, es una historia de un club que está por encima de todo esto.



