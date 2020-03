Hosbec alerta de la preocupación del sector ante un escenario inédito.

HosbecValencia alerta de la preocupación del sector ante un escenario inédito. Esta asociación quiere manifestar su preocupación por cómo están evolucionando los acontecimientos relacionados con el COVID-19 en los últimos días. Los empresarios hoteleros y turísticos están muy preocupados porque, si bien hasta febrero se han mantenido los índices de ocupación dentro de la normalidad, a partir de esta semana se están encadenando y sucediendo noticias y decisiones que van a afectar de forma importante a esta industria en el mes de marzo y siguientes. La actividad hotelera y la industria turística en general afrontan desde primera línea los efectos de la restricción y cancelación tanto de eventos, conferencias, congresos, viajes, como de vacaciones que están sucediéndose desde hace más de diez días. Todavía no podemos cuantificar ni la cantidad ni la cantidad pero la situación se está volviendo complicada en poco tiempo. En nuestra opinión, hay decisiones como la suspensión de todos los congresos y reuniones de carácter médico y sanitario que se produjo ayer, que no han tenido en cuenta los efectos y daños colaterales que puedan producir en la industria hotelera . Una decisión como esta ha afectado a numerosas empresas en sus resultados mensuales y a numerosos trabajadores que no han podido incorporarse a sus puestos o han visto rescindidos sus contratos. Seguramente, para proteger el mismo fin de mantener al personal médico en las mejores condiciones para atender las contingencias podrían haberse articulado medidas menos perjudiciales para el sector hotelero. Nos preocupan más las decisiones que se toman desde el miedo, la incertidumbre o el desconocimiento que el propio virus y su impacto actual en España. Además, es nuestra obligación recordar e informar que ningún médico, ningún sanitario y ninguna de las personas que han dado positivo en el COVID-19 han sido infectadas en un establecimiento hotelero español.

Ni siquiera el paciente de Tenerife fue infectado allí, sino que ya portaba el virus desde su residencia de origen en Italia. Por ello creemos que las condiciones de seguridad de los establecimientos hoteleros españoles son asimilables, o incluso superiores, a las de cualquier domicilio particular, siendo totalmente seguro alojarse en hoteles y disfrutar de las vacaciones o viajes programados. Además, desde Hosbec en coordinación con toda la industria hotelera de la Comunidad Valenciana y las autoridades turísticas, sanitarias y municipales, se han puesto en marcha todos los protocolos preventivos y de información adecuados y ajustados a la situación actual, para garantizar la seguridad en nuestras instalaciones. Aun así, somos muy conscientes de que nos movemos en una situación inédita en la que ninguno tenemos ni la certeza sobre lo que va a pasar ni la solución efectiva a esta amenaza a la que nos estamos enfrentando. Pero contribuiremos y colaboraremos con todo nuestro esfuerzo, trabajo y profesionalidad a que pueda resolverse en el plazo más breve posible.