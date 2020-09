El actor australiano Hugo Weaving se negaría en rotundo a participar en la serie de El señor de los anillos, película en la que interpretó al rey Elrond. “De ninguna manera. Absolutamente no”, contestó Weaving cuando Variety le preguntó por la posibilidad de que apareciese en la nueva historia que prepara Amazon Prime Vídeo.

El intérprete ha dicho que sí le hubiera interesado continuar el papel que desempeñó en otro éxito de taquilla, Matrix, pero descartó cualquier posibilidad de involucrarse en la serie sobre la comunidad del anillo.

“Para Matrix pudiera haber sucedido. Pero El señor de los anillos no, nunca lo haría, no me interesa en absoluto”, subrayó el actor, que sólo se plantearía trabajar para este proyecto si la historia ofreciera un giro potente. “Disfruté estar en Nueva Zelanda con esa gente maravillosa. Era como estar en un gran familia, pero en realidad, para ser honesto, creo que todos tenían más que suficiente . Debería ser algo realmente genial, con un giro diferente para hacerme querer volver”.

Orlando Bloom, a favor

Al contrario que Hugo Weaving, otro peso pesado de la película, Orlando Bloom, sí se ha mostrado a favor de la serie. “No es, obviamente, una nueva versión, en realidad no se basa en la Comunidad ni nada de eso, así que creo que podría ser muy, muy interesante desde otra perspectiva”, afirmó el actor recientemente.

Pero ni él ni Weaving aparecerán –al menos de momento– en un elenco que ya integran Maxim Baldry (Years and Years), Robert Aramayo (Juego de tronos), Owain Arthur (The Palace, The Patrol), Nazanin Boniadi (Homeland), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Orgullo y prejuicio y Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (La horca 2), Markella Kavenagh (Romper Stomper), Joseph Mawle (Juego de tronos), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Gentleman Jack) y Tyroe Muhafidin.

Recordemos que la serie de El señor de los anillos, cuyos primeros capítulos estarán dirigidos por Juan Antonio Bayona, se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media y, por tanto, contará hechos previos a La Comunidad del anillo, por lo que será una precuela de la adaptación cinematográfica de Peter Jackson.