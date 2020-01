Iglesias: “Si hay elecciones en Cataluña, los partidos se presentarán y pronto habrá nuevo gobierno, poco más que decir”

VALÈNCIA, El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que “si hay elecciones” en Cataluña “los partidos se presentarán y muy pronto habrá un nuevo gobierno”. “Poco más que decir”, ha remarcado.

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en Oliva (Valencia) en una visita a zonas afectadas por el temporal, tras el anuncio del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, de que esperará a anunciar la fecha de las elecciones a que se aprueben los presupuestos autonómicos de 2020.

Iglesias ha sostenido al respecto que “quizá, si hay elecciones en Cataluña, habrá otro presidente o una presidenta de la Generalitat” y ha garantizado que “el Gobierno tendrá que dialogar con quien esté al frente, no lo podrá elegir”. “A veces es más fácil y a veces más difícil, pero hay que dialogar con todo el mundo”, ha recalcado.

En esta línea, sobre si mantendría la reunión entre Torra y el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido en que “el diálogo siempre es bueno en política”. “Este gobierno tiene claro que la receta para afrontar el conflicto catalán tiene tres componentes: diálogo, diálogo y diálogo”, ha aseverado.

Tras recordar que han “pedido muchas veces la dimisión de Torra”, Iglesias ha remarcado que Quim Torra “no es presidente de la Generalitat porque le haya puesto nadie diferente de los representantes de la ciudadanía catalana”.

“Nos pagan un salario por dialogar con todo el mundo, no solamente con quien te cae bien o con quien estás de acuerdo”, ha subrayado, defendiendo que “dialogar es una obligación de los políticos”.

De hecho, ha señalado que “una de las claves para entender el conflicto de Cataluña es la nefasta gestión por parte de la derecha y su incapacidad para el diálogo”, por lo que ha pedido que les “dejen trabajar porque hay muchas cosas que solucionar”.

“SÁNCHEZ HABLARÁ CON TODOS, LE CAIGAN BIEN, MAL O REGULAR”

Por todo ello, ha hecho hincapié en que Sánchez dialogará con todos los presidentes autonómicos, “independientemente de que le caigan bien, mal o regular; es una obligación institucional”. “Hay que dialogar con gente que no piensa como tú; un gobierno no puede dialogar con quien quiere, no se puede hacer política a la carta. En política y en democracia, uno no elige a su interlocutor”, ha defendido.

Pablo Iglesias ha puesto como ejemplo que “dialogando se puede subir el salario mínimo”, algo que “pocos imaginaban” que sería posible a las pocas semanas de que el Gobierno tomara posesión y que “para mucha gente supone la diferencia de poder ir al cine con sus hijos o comer pescado”.