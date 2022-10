El vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, ha asegurado que Podem no apoyará la reforma fiscal que ha propuesto el president, Ximo Puig, si no se «equilibra» con más impuestos a las rentas altas.

VALÈNCIA, El vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, ha asegurado que Podem no apoyará la reforma fiscal que ha propuesto el president, Ximo Puig, si no se «equilibra» con más impuestos a las rentas altas.

Así lo ha indicado el vicepresidente durante la presentación en València de su libro ‘La propuesta republicana’ en la que ha participado también el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Illueca ha defendido que se puede entrar a dialogar sobre una rebaja fiscal a las rentas medias y bajas, pero ha pedido «equilibrar» la pérdida de recaudación con más impuestos a las rentas más altas. Si no, ha asegurado, Les Corts no aprobarán la propuesta porque Unides Podem no la apoyará.

«El PSPV tiene que entender que sin impuestos no hay derechos sociales ni políticos ni de ningún tipo», ha señalado y ha defendido que los impuestos redundan en los servicios públicos.

Durante su intervención, Illueca ha hecho una defensa del pensamiento y los valores republicanos y ha señalado que «la monarquía es el principal obstáculo para el progreso del país».

Además, también se ha referido a la reforma del modelo de financiación, que es «inseparable del mantenimiento del estado del bienestar».

Así, ha señalado que el problema no es solo de redistribución de recursos, sino de escasez, al tiempo que ha criticado que hay «sectores privilegiados» que «no pagan impuestos».

Illueca ha intervenido en este acto en la Societat Musical el Micalet de València, ante un auditorio lleno y con personas que se han quedado fuera, a las que ha salido a saludar junto a Iglesias.

Durante el acto, el público ha lanzado varias veces gritos de «Sí se puede», «España mañana será republicana» y varias personas han sacado banderas de la Segunda República.