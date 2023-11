Introducción: En un notable gesto de apoyo a una de sus tradiciones más arraigadas, las comisiones falleras de Valencia han anunciado una inversión de 8,86 millones de euros para la construcción de los monumentos falleros de 2024. Este monto, que supera en 150.000 euros al del año anterior, pone de manifiesto el compromiso de la ciudad con la preservación y la celebración de su patrimonio cultural, representado de manera emblemática en las Fallas, una fiesta conocida mundialmente por su creatividad, arte y expresión comunitaria.

Desarrollo: La inversión se destinará a la creación de los monumentos falleros, tanto infantiles como grandes, que adornarán las calles de Valencia en marzo de 2024. Este aumento en el presupuesto refleja no solo la recuperación económica post-pandemia, sino también el deseo de las comisiones falleras de hacer de las Fallas de 2024 una celebración aún más grandiosa y espectacular. Las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, son un pilar fundamental de la identidad valenciana y un motor económico importante para la ciudad, atrayendo a miles de visitantes cada año. Este evento no solo es una expresión artística, sino también un espacio de cohesión social y participación ciudadana.

Conclusión: La decisión de las comisiones falleras de aumentar la inversión en las Fallas de 2024 es una clara señal de la vitalidad y la importancia de esta festividad en Valencia. Con esta inversión récord, se espera no solo continuar la tradición, sino también mejorar la calidad y el impacto de los monumentos falleros. Este esfuerzo no solo beneficiará a los artistas y artesanos locales, sino que también reforzará el atractivo de Valencia como destino cultural, promoviendo la cultura, el turismo y la economía local. Las Fallas de 2024 prometen ser un evento memorable, reafirmando el lugar de Valencia en el mapa cultural mundial.

Aquí tienes un resumen detallado de los presupuestos por falla para las celebraciones de las Fallas de Valencia en 2024:

Fallas Grandes:

Convento Jerusalén-Matemático Marzal : 245.000 €

: 245.000 € Exposición-Micer Mascó : 182.000 €

: 182.000 € Plaza del Pilar : 175.000 €

: 175.000 € Na Jordana : 170.000 €

: 170.000 € Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana : 170.000 €

: 170.000 € Almirante Cadarso-Conde Altea : 160.000 €

: 160.000 € Sueca-Literato Azorín : 156.000 €

: 156.000 € Cuba-Literato Azorín : 150.000 €

: 150.000 € Reino de València-Duque de Calabria: 96.000 €

Sección Primera A:

Espartero-Ramón y Cajal : 99.000 €

: 99.000 € Ribera-Convento Santa Clara : 85.000 €

: 85.000 € Maestro Gozalbo-Conde Altea : 80.000 €

: 80.000 € Gravador Esteve-Cirilo Amorós : 80.000 €

: 80.000 € Císcar-Burriana : 75.000 €

: 75.000 € Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà : 70.000 €

: 70.000 € Conde Salvatierra-Cirilo Amorós: 60.000 €

Sección Primera B:

Malva-rosa-Antoni Ponz-Cavite : 40.000 €

: 40.000 € Duque de Gaeta-Pobla de Farnals : 40.000 €

: 40.000 € Avenida del Oeste : 39.900 €

: 39.900 € Gayano Lluch: 37.500 €

Secciones Segunda A, Segunda B, Tercera A, Tercera B, Tercera C, Cuarta A, Cuarta B, Cuarta C, Quinta A, Quinta B, Quinta C, Sexta A, Sexta B, Sexta C, Séptima A, Séptima B y Séptima C:

Los presupuestos varían en estas categorías, oscilando entre los 27.000 € y los 2.500 €.

Última sección, 8ªC:

Los presupuestos oscilan entre los 3.000 € y los 2.000 €.

Fallas Infantiles – Sección Especial:

Convento Jerusalén-Matemático Marzal : 54.000 €

: 54.000 € Espartero-Ramón y Cajal : 50.000 €

: 50.000 € Gayano Lluch : 37.000 €

: 37.000 € Maestro Gozalbo-Conde Altea : 35.000 €

: 35.000 € Císcar-Burriana : 33.000 €

: 33.000 € Duque de Gaeta-Pobla de Farnals : 32.000 €

: 32.000 € Exposición-Micer Mascó : 30.000 €

: 30.000 € Conde Salvatierra-Cirilo Amorós : 29.000 €

: 29.000 € Reina-Paz-San Vicente : 25.000 €

: 25.000 € Malva-rosa-Antoni Ponz-Cavite: 25.000 €

Esta distribución de presupuestos refleja la diversidad y la escala de las celebraciones de las Fallas en Valencia, mostrando el compromiso de las comisiones falleras con la creación de monumentos espectaculares y la continuidad de esta rica tradición cultural.