José María Llanos (VOX) critica que se rebajen los méritos para acceder a las becas universitarias

Lamenta que las becas de investigación sean para amigos afines

Defiende las clases presenciales e incorporar las tecnologías como complemento

Valencia, 3 de junio de 2020. El presidente y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha criticado esta mañana, durante la Comisión de Educación, la rebaja de méritos académicos para acceder a las becas universitarias porque, según ha afirmado, desincentiva a los estudiantes.

José María Llanos ha explicado ante la consellera de Universidades, Carolina Pascual: “Está muy bien que incrementen el presupuesto de becas ante la actual crisis económica que atravesamos, pero no entendemos que se rebajen los requisitos, los méritos académicos, para poder optar a una. En VOX no estamos de acuerdo porque yo lo que quiero no son más médicos, ni más ingenieros. Yo lo que quiero son médicos buenos, ingenieros buenos, profesores buenos… No muchos, sino buenos. Y esto no lo garantiza rebajar el mérito académico. Todo lo contrario”.

“Con esto usted lo único que consigue es desincentivar a los mejores, a los que se lo han ganado con su esfuerzo. Por tanto, reducir el mérito de acceso no tiene sentido. Tienen que ser buenos profesionales en el futuro, no tener un título para colgarlo en la pared y luego ser jóvenes con carrera, sí, pero frustrados y sin trabajo”.

José María Llanos ha recriminado a la consellera su actitud: “Usted vive en otro planeta, en una realidad ficticia o paralela”. Y ha lamentado, además, la falta de transparencia de la Conselleria de Universidades aprovechando la pandemia para otorgar contratos a dedo en áreas de investigación universitaria para amigos afines a la izquierda. “Al menos podrían ustedes disimular un poco. Quienes conocemos bien la universidad sabemos que se está investigando desde siempre, pero ahora parece que se investiga solo desde que están ustedes en el Gobierno. Amplíen a otros grupos de investigación y no se queden solo con sus amigos y en ámbitos muy partidistas”.

Clases presenciales

Llanos ha hecho hincapié, además, en la paradójica previsión de la Conselleria de Innovación y Universidades de realizar clases online, al menos, hasta febrero: “Nos preocupa el tema de la semi-presencialidad. No han visto ustedes venir la pandemia, pero ahora resulta que están previendo ya un rebrote y no va a haber clases presenciales hasta febrero. Esto me sorprende”.

José María Llanos ha defendido la necesidad de las clases presenciales, haciendo uso de las nuevas tecnologías, pero como un complemento: “Las nuevas tecnologías se pueden incorporar, pero no pueden sustituir nunca. Nada sustituye la clase presencial. Absolutamente nada”.

Por último, ha preguntado a Carolina Pascual si ha tratado con el ministro de Universidades, Manuel Castells, el asunto de la tasa de reposición que supone acabar con la inestabilidad y precariedad laboral del profesorado y convocar plazas de personal docente. “Cada año la población universitaria es mayor y este problema aún está sin resolver”.





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com