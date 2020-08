• Las Becas Comedor Verano de Educo garantizan al menos una comida completa al día a

2.900 niños, niñas y adolescentes en campamentos urbanos durante julio y agosto.

• Dentro del programa social “Todos a Desayunar” de Kellogg se ofrecen más de 23.000 desayunos a los menores que participan en las actividades de Educo.

Madrid, 5 de agosto de 2020-. La crisis del coronavirus ha empeorado la situación de los 2,5 millones niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social que hay en España. Ante este escenario social, Educo ha adaptado sus ‘Becas Comedor Verano’, con las que garantiza al menos una comida completa al día a 2.900 niños, niñas y adolescentes durante julio y agosto; y Kellogg se ha sumado a la iniciativa donando más de 23.000 desayunos completos a los menores que participan en estos campamentos y colonias urbanas de Educo.

El verano del Covid

Este verano, a pesar de haber acabado el confinamiento provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, “miles de niños y niñas seguirán sin poder salir de sus casas o sus barrios, sin poder disfrutar de vacaciones despues de tres meses sin ir al colegio y sin relacionarse con sus compañeros, con lo que eso supone a nivel educativo y emocional, porque sus familias no tienen los recursos mínimos necesarios para poder hacerlo”, explica Macarena Céspedes, directora de Educo España.

Por ello Educo refuerza su programa de ‘Becas Comedor Verano’ con campamentos y colonias urbanas para que los niños con dificultades económicas disfruten del tiempo libre, mientras se le garantiza la alimentación en un entorno educativo y de ocio.

“El verano siempre es una época crítica para las familias en riesgo de pobreza. Al acabar el curso escolar también se acaban las becas de comedor y no se asegura la alimentación de los niños y niñas hasta el inicio del nuevo curso”, afirma Céspedes. Añadiendo que estos campamentos están pensados “para niños desde los 3 hasta los 16 o 17 años y se dividen por grupos y horarios garantizando las medidas de seguridad exigidas debido al Covid”.

Los menores participantes en los campamentos de Educo en las provincias de Granada, Huelva, Zaragoza, Cuenca, León, Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Madrid, Valencia y Badajoz, además de las comunidades autónomas de Canarias, Murcia, Navarra y Asturias se verán beneficiadas de los desayunos ofrecidos por Kellogg dentro del programa “Todos a Desayunar”, extendiendo aún más su impacto a nivel nacional.

Susana Entero, Head of Market Iberia de Kellogg ha añadido que “en Kellogg somos conscientes de que la crisis sanitaria que hemos vivido ha derivado en una crisis social que afecta a miles de familias de entornos desfavorecidos. Por ello ofrecemos un desayuno completo a los niños que participan en los campamentos y colonias urbanas de Educo, ya que además de ser una excelente oportunidad educativa y de ocio, garantizan la alimentación. Estamos seguros de que el desayuno

le aportará la energía y los nutrientes necesarios no solo para su crecimiento, sino tambien para mejorar su rendimiento tanto a nivel fisico e intelectual, como de inclusión social”.

Y es que pese al consenso científico sobre el impacto positivo que tiene el desayuno, especialmente sobre los menores, estudios de referencia revelan que en Europa el 38% de los adolescentes entre 13 y 17 años se salta el desayuno frecuentemente1. Una cifra muy similar en niños y adolescentes de entre 11 y 15 años procedentes de 41 países2. Recientemente también se ha demostrado que desayunar en entornos educativos y de ocio ofrece mejores opurtunidades para la interacción social y el desarrollo de las relaciones3.

Carros de la compra para las familias, el programa ‘Todos a Desayunar’ adaptado al Covid Debido a la suspensión de las clases a mediados de marzo de 2020 en todos los colegios de España por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, miles de niños en situación pobreza y/o riesgo de exclusión social dejaron de recibir la comida que habitualmente reciben en el colegio, en muchos casos la única alimentación que reciben a lo largo del día. Han sido muchas las familias que en estas circunstancias están teniendo enormes dificultades para alimentarse.

Desde 2011, Kellogg proporciona desayunos completos (compuesto de, al menos, fruta, lácteos y cereales) cada día del curso escolar a más de 1.000 niños y niñas de toda España que, por su situación socioeconómica, acudían al colegio sin desayunar. Este programa social se denomina

‘Todos a Desayunar’,

Ante esta situación, y atendiendo la solicitud de ayuda de varios directores de colegios en nombre de las familias, Kellogg ha adaptado temporalmente su programa ‘Todos a Desayunar’ para entregar carros de la compra con 38 kilos de alimentos básicos (leche, huevos, patatas, cereales, arroz o legumbres, entre otros) a las familias de los niños beneficiarios. Estos carros de la compra, por valor de 50 euros, se están distribuyendo quincenal o semanalmente gracias a la colaboración de las tiendas Carrefour.

Actualmente 478 familias de Madrid, Sevilla, Málaga, Granada y Valencia están recibiendo esta ayuda que está garantizada hasta el 13 de septiembre; fecha en la que se espera que estos niños puedan volver a recibir el desayuno en sus colegios con el inicio del nuevo curso escolar. Esto supone que se están distribuyendo 4.500 carros de la compra, más de 170.000 kilos de alimentos desde abril a septiembre de 2020, entregados directamente a 2.205 personas, de las cuales 744 son niños en edad escolar.

El programa ‘Todos a Desayunar’ se financia con la venta de los cereales de desayuno de la marca W.K.Kelloggs®, que siguiendo el legado filantrópico del fundador de la compañía, Will Keith Kellogg, por cada paquete vendido se destinan 10 céntimos de euro a acciones sociales.

Sobre Kellogg – En Kellogg Company (NYSE: K), nos esforzamos por enriquecer y deleitar al mundo a través de alimentos y marcas que importan. Nuestras queridas marcas incluyen W.K. Kellogg’s®, Special K®, Pringles®, All-Bran®, Choco Krispies®, Rice Krispies® y Corn Flakes de Kellogg’s®, entre otras. Las ventas netas en 2019 fueron de aproximadamente 13.600 millones de dólares, incluyendo principalmente aperitivos y alimentos preparados como cereales y alimentos congelados. Las marcas Kellogg son reconocidas en los mercados de todo el mundo. También somos una empresa con corazón y alma, comprometida con la creación de Better Days para 3.000 millones de personas antes de finales de 2030 a través de nuestra plataforma de social global Kellogg’s® Better D ays .

Para saber más sobre Kellogg visita www.KelloggCompany.com, www.kellogg.es, o síguenos en Twitter

@KelloggCompany, YouTube y el blog corporativo Social K.

Sobre Educo – Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección de la infancia, que actúa en 13 países mediante proyectos en los que participan más de 400.000 niños y niñas y más de 200.000 personas adultas.

