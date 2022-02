A lo largo de esta semana la productora de la BBC dirigida por Fernando Teixeiro ha estado rodando en diferentes lugares de la ciudad de Valencia con la finalidad de mostrar al mundo anglosajón dónde se encuentra el Santo Grial. Un equipo se ha desplazado hasta la ciudad del Santo Grial para darlo a conocer en Reino Unido.

La Asociación Cultural El Camino del Santo Grial una vez más apuesta por la internacionalización y su presidenta, la Dra. Ana Mafé García trabaja para posicionar Valencia en el epicentro de la “búsqueda del santo Grial”. Un mito internacional que recorre el mundo de la literatura y promueve a la acción y a la aventura de caminar.

Es por ello por lo que este viernes, la productora de la BBC ha sido recibida con muchísimo cariño y agradecimiento por miembros y simpatizantes de la Asociación Cultural entre los que se encontraban don Jesús Gimeno Peris, secretario y concejal de Massamagrell, don Alfonso responsable de las relaciones institucionales religiosas, Jaco Müller de Indiana Tours Valencia, Guillermo Aguilar, documentalista y don Rafael, nueva incorporación que va a colaborar en la celebración del 20 aniversario del Camino del Santo Grial y de la fundación de su asociación.

Desde que la Dra. Ana Mafé García mostrara los resultados de su tesis doctoral sobre el Santo Cáliz, aportando más de una treintena de novedades y descubrimientos sobre el Santo Grial, las televisiones de toda Europa no han cesado de venir con sus productoras. En el año 219 lo hizo la ZDFinfo, en 2020 France Découverte, en 2021 la productora Pernel Media de la TV C8 (pertenencia del grupo Canal Plus) y ahora, la BBC. Y es que, demostrar a través de una metodología científica que la copa superior del Santo Cáliz de Valencia es la única copa de bendición hebra de época del Segundo Templo y catalogada arqueológicamente como Kos Kidush Esther – 2018, Valencia no ha sido nada fácil para esta investigadora. La Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, desde 2018, dirigida por la Dra. Mafé no cesa de ingresar investigadores doctores que apoyan y difunden la historia del Santo Cáliz.

Más de seis años de trabajo, viajes a Jerusalén, Roma, San Juan de la Peña… Todo ello patrocinado por el Centro Óptico Clínico Losan quien no dudó un momento en apoyar la constancia y la puesta en valor de la sagrada reliquia como “punto de encuentro y conocimiento”. Según su responsable doña Esther Santillana Reinoso. Quien asegura que, si cada empresa apoyara un doctorado, Valencia sería Harvard en una década. Eso sí, habría que elaborar una ley de mecenazgo adecuada.

Nos cuenta la Dra. Mafé que, cuando recibió la llamada de la productora de la BBC no dudó un momento en proporcionarle los datos y lugares donde conocer y mostrar el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en todo su esplendor. De hecho, citó especialmente la Catedral de Valencia y el taller de orfebrería Piró.

Este jueves se grabó durante toda la tarde en el taller de orfebrería Piró el proceso manual de elaboración de las réplicas del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Quien desee conocer de primera mano cómo se trabajan artesanalmente estas reproducciones, sin duda ha de visitar este taller. Allí, los hijos de don Antonio Piró, trabajan los diferentes métodos artísticos que se utilizan para la realización de estas magníficas piezas. Y son unos estupendos anfitriones a la hora de atender a los medios que se acercan hasta su taller.

El viernes la BBC pudo conocer el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia gracias a las magníficas explicaciones científicas que dio la Dra. Mafé en la Capilla del Santo Cáliz. Allí habló del método iconológico, de la importancia del estudio de la copa superior, su volumetría, el tipo de piedras y de cómo esta sagrada reliquia es viajera y vertebra un camino.

Así, antes del comienzo de la entrevista el libro de “El Santo Grial” editado por la editorial Sargantana (cuyas ventas íntegramente la Dra. Mafé las cede a la ONG del camino) junto a un par de ejemplares de la Credencial de Peregrinación fueron entregadas a los miembros de la productora, Izabela y Fernando Teixeiro con la finalidad de que dispusieran de un recurso más para explicar el Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz.

Todas estas explicaciones fueron completadas desde la doctrina cristiana por el canónigo conservador del Patrimonio Histórico-Artístico y director del Museo Catedral de Valencia, don José Verdeguer, quien habló de la importancia de la tradición y del Canon Romano, entre otros muchos datos que ofreció.

“Las pruebas que hablan de la veracidad del Santo Cáliz puede que, una a una no sean definitivas como tales. Pero todas juntas, sin duda lo son”. Aseveró el canónigo don José Verdeguer.

Según se ha consultado, la BBC prevé en breve el estreno de este documental que, esperemos, contribuya al posicionamiento mundial de la ciudad de Valencia. Y, cómo no, de su camino internacional que está llamado a ser el mejor Itinerario Cultural Europeo del siglo XXI.

Fernando Teixeira es periodista con más de 15 años de experiencia trabajando como director de fotografía y editor de video en cine y televisión, documentales y videos musicales.

Licenciada en Periodismo y Realización Cinematográfica, Izabela Cardoso es directora y guionista con más de 10 años de experiencia en televisión.

Juntos fundaron en 2017 la productora audiovisual @nextstopstories especializada en documentales cortos de alta calidad en respecto a la narración del contenido y visual cinematográfico.

Trabajan para varios medios de comunicación internacionales, principalmente para la BBC. Desde 2018, han producido alrededor de 40 documentales cortos para la red británica en diferentes partes del mundo: Asia, Europa, América del Norte y del Sur. Y sobre diversos temas, cultura, turismo, historia, arqueología, ciencias y tecnología.

Están en España este febrero de 2022 para producir tres documentales, entre ellos uno sobre el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. ¿Qué evidencia científica respalda que este es el verdadero Grial usado por Jesus?

El vídeo de unos 5-7 minutos se presentará en unas semanas en BBC WORLD a través de la plataforma BBC REEL, el destino documental premium de la BBC.