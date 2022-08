La bóveda de una de las capillas laterales de la iglesia parroquial de Santa María de Magdalena, en la localidad valenciana de Sollana, se derrumbó el pasado domingo sin causar heridos. Los técnicos municipales han inspeccionado este lunes el lugar y han contactado con el arquitecto del Arzobispado de Valencia para analizar la causa del derrumbe y planificar la restauración, según fuentes del Arzobispado. El templo permanecerá cerrado al culto al menos mientras duren los trabajos de limpieza y desescombro.

De acuerdo con el párroco, Félix Fernández, “no se apreciaba ningún signo de deterioro ni de humedades en la bóveda”. Además de la propia estructura, el religioso señala también daños en una pila bautismal como consecuencia del derrumbe. Sin embargo, el alcalde de Sollana, Vicente Codoñer, ha explicado a la agencia Europa Press que la causa del accidente “parece ser” que guarda relación con que la bóveda “no estaba en buen estado” y que las lluvias del pasado invierno “han sido muy abundantes y habían causado una acumulación de agua”. Codoñer ha añadido que de momento no se sabe cómo está el resto de tejados, ya que “desde fuera no se pueden examinar”. Un vecino de la localidad ha declarado que “al pasar por la zona se veía una grieta”, aunque no levantaba sospechas porque están “acostumbrados a ver los monumentos muy viejos”.

El párroco asegura que ya han contemplado la posibilidad de reanudar los ritos religiosos. “Una vez finalicen los trabajos de limpieza estudiaremos la posibilidad de abrir con normalidad al culto, acotando la capilla, si es conveniente y no hay ningún peligro”, ha comentado. Igualmente, ha recordado que el miércoles se celebrará la fiesta mayor en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, cuya imagen saldrá desde esta parroquia. Sin embargo, no se abrirá al público y la imagen será trasladada por la noche en procesión hasta la iglesia del Raval, para luego ser devuelta el jueves por la tarde.