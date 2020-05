La Comunitat Valenciana pide el paso a fase 2 ante los datos “positivos” de evolución de la pandemia

Barceló espera que cuando el Ministerio de Sanidad comunique su decisión “diga también qué es lo que ha primado”

VALÈNCIA, La Comunitat Valenciana ya ha solicitado al Ministerio de Sanidad pasar en su totalidad a la fase 2 de la desescalada, según ha anunciado la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, que ha defendido que los datos sobre la pandemia que ahora mismo hay en este territorio son “positivos”.

Barceló, en rueda de prensa para dar cuenta de la evolución de la Covid-19, ha señalado que ayer lunes solicitó a la administración estatal pasar a la segunda fase del desconfinamiento.

Preguntada por si ha pedido que se autorice además alguna flexibilización, la consellera ha comentado que en el Consejo Interterritorial trasladó la necesidad de poder desplazarse a segundas residencias cuando estas estén en provincias limítrofes y, aunque está pendiente la decisión del Ministerio, “parece ser que aún no se podrá llevar a cabo”. En cuanto a las franjas horarias, ha comentado que la intención del Gobierno es que caigan y se establece la de las personas de más de 70 años, “que son las que hay que proteger”.

Por lo que respecta al uso de las playas, ha apuntado que ya está contemplado en la fase 2 y lo que esta haciendo Turisme Comunitat Valenciana, Justicia y otros departamentos de Territorio es “trabajar en todo lo relativo a los protocolos que deben tener los ayuntamientos” para la gestión de estos espacios.

“HAY QUE SER REALISTAS”

Interrogada por la información que avalaría el tránsito a la nueva fase y si el Consell es optimista, la titular de Sanidad del ejecutivo autonómico ha contestado: “No se trata de mi estado de ánimo, de si somos optimistas o pesimistas, lo que tenemos que ser es realistas. Se mandan y cruzan datos todos los días, intercambiamos información entre el Centro de Emergencias y la Dirección General de Salud Pública y no hay un dato estático”. En todo caso, Barceló ha aseverado que los datos “son positivos”.

Sobre los criterios que pedirá el Ministerio para el paso de fase, Ana Barceló ha comentado que “son muchos pero no sabemos qué peso tendrá cada uno de ellos”.

En este sentido, y después de que se haya sabido que una de las razones del Ministerio para denegar en un primer momento el paso de la Comunitat a fase 1 fue el bajo índice de pruebas PCR realizadas a los casos sospechosos, Barceló ha detallado que del 11 al 17 de mayo, con datos consolidados, se han realizado 3.204 pruebas de las cuales 162 han resultado positivas, un 5,1%.

Asimismo, ha subrayado que el protocolo de PCR para casos leves no se puso en marcha hasta el 11 de mayo y antes “otras comunidades autónomas que no realizan PCR como nosotros sí pasaron a la fase 1”.

“Aquí el problema –ha continuado la consellera– es que no se sabe muy bien el criterio que predominaba para tomar una decisión respecto a una comunidad u otra; no sabemos qué criterio se ponderó para tomar esa decisión que no compartimos y seguimos sin compartir. Los criterios están claros y espero que cuando nos digan si pasamos o no (a fase 2) nos digan también qué es lo que ha primado”.

Por último, y cuando se le ha planteado si teme que el retraso en las contrataciones de enfermeras del que advierten algunos sindicatos, a causa del agotamiento de la bolsa, para realizar el rastreo en Atención Primaria pueda poner en riesgo el paso a la fase 2, Barceló ha dicho que no ve esa posibilidad.

“No lo va a poner en peligro, entre otras cosas, porque enfermería es algo que vamos a necesitar para los próximos meses, ya que no sabemos cómo será el otoño, por eso las contrataciones serán hasta el 30 de noviembre prorrogables. Ahora va llenándose un poquito la bolsa de enfermeras, se irán contratando”, ha concluido.