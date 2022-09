• Espai LaGranja, el centro de recursos y mediación para la danza del IVC, presenta una jornada de

entrenamiento con la coreógrafa Oryan Yohanan

• La jornada será el martes 6 de septiembre en su sede de Burjassot

València (05.09.22). Mañana martes, 6 de septiembre, Oryan Yohanan propondrá nuevas perspectivas y

puntos de partida hacia nuevos procesos artísticos compartiendo su conocimiento con los profesionales

del sector. Las propuestas que se trabajarán plantean retos de todo tipo —resistencia, flexibilidad, escucha

— e invitan a pensar sobre la práctica como bailarines y ‘performers’.

En este taller se explorará la movilidad, simultáneamente, desde el conocimiento de la estructura del

cuerpo como desde el reconocimiento de la intuición física. A través de ejercicios y dinámicas concretas

se buscará un estado reactivo enfocado en la conexión. Algunos de los conceptos que se trabajarán serán:

la suspensión, la resistencia, la mirada, la mecánica, la escucha, la memoria, la voz y el silencio, entre

otros.

Oryan Yohanan

Oryan Yohanan (Jerusalén) ha bailado en la Kibbutz Contemporary Dance Company de 2006 a 2010

como bailarina principal bajo la dirección artística de Rami Be’er. En 2010-2011 trabajó en la compañía

The Project de la Ópera de Israel y el Centro Suzanne Dellal como bailarina principal con piezas de

William Forsythe, Emanuel Gat, Jacopo Godani, Marco Goecke, Idan Sharabi y Yoram Karmi.

Desde 2011, Oryan ha trabajado como bailarina independiente con los coreógrafos Sahar Azimi, Idit

Herman y Clipa Theatre, Gili Navot, Shlomi Bitton, Dafi Altbeb, Sharon Vaisvaser, Maya Yogel, Elad

Shecter, Yoni Soutchy y otros.

Como coreógrafa, Oryan ha creado las piezas: ‘Missis’ (2007), ‘Sea-Land’ (2013), ‘The War Room’

(2013), ‘No Blood Relation.ever’ (2014) y ‘The Being Herd’ (2015). Su nueva creación en solitario, ‘Plot

of Body’, se estrenó en julio en The Dance Arena Festival, en Jerusalén.