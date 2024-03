En un escenario cargado de simbolismo y expectación, las falleras mayores de València, María Estela Arlandis y Marina García, se preparaban para pronunciar su primer discurso al alimón durante la Crida de las Fallas 2024. Sin embargo, antes de que pudieran completar sus palabras, un incidente inesperado interrumpió el flujo de su mensaje: el incendio de una palmera cercana a las Torres de Serranos.

El momento no podría haber sido más revelador de la naturaleza impredecible de la vida y la celebración. En medio de las referencias a la solidaridad, a Campanar, a las personas que se conocen en el camino, a Ausias March, a la Capitalidad Verde Europea, a las estaciones del año y a las personas mayores, un suceso inesperado recordó a todos la fragilidad y la urgencia de la realidad cotidiana.

«Som la ciutat de la flama eterna», pronunció la fallera mayor ante el incidente, una frase que resonó con una fuerza renovada en ese contexto. Era un recordatorio de la resistencia y la perseverancia de la ciudad, incluso en los momentos más difíciles. Y, con esa misma determinación, las falleras mayores retomaron su discurso donde lo habían dejado, con una claridad y una entonación que dejaron una excepcional impresión en todos los presentes.

El discurso, cuidadosamente estructurado y entregado con maestría, reflejaba un profundo compromiso con los valores y tradiciones de las Fallas, así como con la ciudad misma. Era un llamado a la acción, a la unidad y al compromiso con un futuro más brillante y sostenible para València y sus habitantes.

Aunque el incidente del incendio pudo haber interrumpido temporalmente el flujo del discurso, también sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de mantenerse alerta y comprometido con las realidades cambiantes que nos rodean. En última instancia, la Crida de las Fallas 2024 fue más que un simple llamado al inicio de las celebraciones; fue un recordatorio de la fortaleza y la resiliencia de una ciudad y su gente, incluso en los momentos más imprevistos y desafiantes.

El discurso íntegro de la Crida de las Falleras Mayores de Valencia 2024

Valencians i valencianes Falleres i Fallers

Gent de tot el món,

Ací, baix la llum d’eixa lluna que ens il·lumina quan el mes de febrer s’apaga, ressona la veu que desperta València.

Una València solidària, unida, una València que hui, més que mai, només vol que les úniques flames presents als nostres barris siguen les d’una falla el dia de la Cremà… Una València agraïda a tots aquells que ens cuiden i ens protegeixen.

I ací, sobre les pedres que escriuen la nostra història, a les portes que obrin el cor d’una ciutat, portant els estendards que criden d’on venim i qui som, venim a dir que s’apropa la primavera, torna la llum, s’il·lumina la ciutat que encén la flama eterna, la de les FALLES.

Les Falles, que com una seda valenciana va teixint tan inestimable ruta en un recorregut de quatre estacions, les que ens marquen els pilars fonamentals de la festa:

La càlida llum estival és la pirotècnia que amb la seua partitura, plena de resplendor i color, crea un jardí efímer que engalana València i els seus pobles. I ho fa al so del tabal i la dolçaina, les bandes de música, la poesia festiva i la dolça parla valenciana.

Les últimes lluentors del sol a la tardor són els metalls de les nostres teles, de la nostra orfebreria, de la nostra indumentària. Eixa que ens distingeix i portem amb orgull.

En un hivern en el qual la llavor es gesta en els tallers dels nostres artistes, els modeladors de somnis. Ells són els que donen forma al sentir de la nostra festa, amb un llenguatge únic en el món. Una llavor que compartim amb qui arriba perquè brolle cada març, com les flors que deixem baix el mant de qui afectuosament ens protegeix i baix l’atenta mirada del nostre estimat Sant Josep.

I així arribem a la primavera, la que construeix cada comissió al cors dels casals, dels carrers, de les cases, en la proximitat de qui arriba, en la distància de qui les enyora des de lluny i des de l’amor dels nostres majors.

Ells, que a través dels seus ulls hem heretat les tradicions, que de les seues mans hem rebut el seu llegat. Ells són el nostre vertader Patrimoni i nosaltres som el seu millor reflex.

Sempre que s’escolte un pasdoble, sempre que s’òbriga la porta d’un casal, sempre que es plante una falla, la seua memòria serà eterna.

Una memòria que hereten els nostres menuts, el present i futur de la nostra festa….

Marina García, Fallera Mayor Infantil

XIQUETS I XIQUETES…

Ens hem reunit ací, a estes torres que foren portes de la ciutat per a obrir hui les dels nostres cors i així, mostrar al món sencer, allò que sabem fer els més menuts de la nostra terra,

compartir que venen dies carregats d’alegria, de bondat, de festa, de PAU i d’AMOR!

Per a qui diu que som el futur, els mostrarem que som el present, I que volem ser part d’una festa que està més viva que mai,

que cuida i respecta els vells costums i tradicions, però que també sap donar pas a les més noves.

Per això, volem fer un pacte amb els nostres majors,

i mostrar el nostre ferm compromís de donar continuïtat a aquesta meravellosa festa que ens han oferit.

i així, junts, aconseguir

que no quede ningú sense saber… QUÈ VOL DIR SER FALLER…

NI COM BATEGA EL COR… D’UNA FALLERA!!

Els més menuts estem preparats!

Perquè si cal celebrar… volem fer-ho sense sostre, convidant a tots i a totes a vindre amb nosaltres, perquè les Falles i València així ho mereixen!

Perquè tots junts, aconseguirem, un any més, FER FALLA!

I amb eixe sentiment, cal enaltir la solidaritat i germanor infinita que ha mostrat València cap al meu barri. Hui, més que mai, portem Campanar al cor.

En el meu nom i en el de la meua Cort d’Honor volem agrair a totes les comissions i en especial, als nostres infantils. per ser el motor que mou cada falla,

i perquè sabem que omplireu els carrers de color, de llum, de tradició, de cultura i de diversió…

Perquè hui, comissions infantils, vull ser per a vosaltres el tro d’avís

que anuncia que s’acosta la nostra festa…

FALLERETS I FALLERETES

Prepareu-vos perquè ARA SÍ… I ACÍ… COMENÇA TOT!! Que no quede un racó on no s’escolte el nostre crit…

CRIDEU AMB NOSALTRES PER A CONTINUAR TEIXINT LA MILLOR FESTA DEL MÓN….

LES FALLES!!

María Estela Arlandis, Fallera Mayor de Valencia 2024

Un teixit on també estem nosaltres, la meua Cort d’Honor i jo. Cada pas que donem, cada somriure, cada mirada, és la de cada faller i fallera de les nostres 384 comissions… Perquè vosaltres sou el nostre alé, sou el nostre orgull.

Enguany, a més, mirem cap al futur des de la ciutat del blau etern com a Capital Verda Europea. La ciutat de les palmeres, dels jardins de murta, de roses, i de la flor del taronger. La ciutat banyada pel Mediterrani, pel Túria, l’Albufera i l’horta valenciana. La ciutat hospitalària i cosmopolita, responsable i tolerant, eixa que vol convidar a totes i tots a conéixer la millor festa del món, les Falles!

Vos convide a obrir de bat a bat les portes dels nostres casals, a compartir la germanor fallera amb els vostres amics, amb els vostres veïns, amb tot aquell que vulga conéixer la nostra festa, perquè la màgia de les Falles fa que ens trobem persones que passen de ser desconegudes a persones que es queden en el més profund dels nostres cors.

Vos convide a omplir d’art els carrers, de sàtira i alegria, inundem de llum el cel en una festa que no té sostre, perquè ja és Patrimoni de tot el món.

Scoprire, entdecken, découvrir, 发现 ( Faxién), juhu ( yuju ), discover the most beautiful festival in the world, LAS FALLAS!

Com deia el nostre poeta Ausiàs March, ‘trobàreu clar que us amaré sense fi’… Falleres i fallers, amem tant la nostra festa perquè mai conega fi.

Al cel els vostres estendards, la vostra senya d’identitat, la que vos fa únics i irrepetibles, però que al seu torn, ens convida a agafar la mà del faller del costat per una mateixa raó…

Cridar al món sencer que el nostre moment ha arribat Cridar al món sencer que JA ESTEM EN FALLES!!

Visca València i visquen les Falles!