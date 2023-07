VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

El 78,51 % de las empresas valencianas tienen web.

Afecta directamente a las webs, que pueden perder toda la información acumulada valiosa si no se toman medidas correctas antes del 1 de julio

València, 29 de junio de 2023. Google Universal Analytics tiene los días contados. Desde este sábado, la plataforma de Google de análisis web dejará de almacenar nuevos hits, y hará que desparezcan los ya almacenados y el historial de datos medir.

Esto afectará directamente a las webs de empresas, especialmente las de ecommerce. El 78,51 % de las empresas valencianas tienen web. Además, según Builtwith.com en España hay 475.311 webs usando Google Analytics, en el mundo 75 millones.

Google recomienda exportar los datos de los informes, pero, según Exprimenet, no aporta una solución a una exportación global, «no es viable y además es limitada a 5.000 registros. Por ello el proceso se debe de hacer informe a informe, a través de un proceso de revisión e instalación manual para poder seguir analizando los datos de forma fiable», apunta Jorge Palacios, socio y consultor de la consultora. No obstante, si no se ejecuta de forma correcta, va a generar diversos problemas, como la pérdida del historial completo de los datos generados, la rotura de comparativas históricas o la desaparición de la interfaz de visualización de datos, entre otros.

Un verdadero problema para todas las empresas ya que supone perder la posibilidad de analizar los resultados actuales frente a los de los años anteriores y, por tanto, no saber cuáles de las acciones de marketing realizadas han funcionado» señalan desde Exprimenet. Esto repercute en muchas decisiones importantes y la pérdida de información decisiva para la continuidad y mejora de los negocios.

Ante esto, Exprimenet aconseja obtener una solución integral e independiente que permita almacenar por completo todos los datos que ha ido generando la web durante toda su historia, y que, además, nos permita analizar de forma intuitiva todos los datos. De esta forma, apuntan, podremos consultar todos los datos históricos cuando lo necesitemos y comparar rendimientos futuros con resultados anteriores.

Por otra parte, aunque Google Analytics creará automáticamente un perfil con el nuevo sistema GA4, Jorge Palacios, socio y consultor de Exprimenet advierte: » se corre el riesgo de que, al ser un proceso automático, no se aplique una configuración adaptada a la web, y por tanto, podría recopilar de forma errónea los datos». Esto haría, apunta, «que los propietarios de las webs analicen de forma errónea los datos, porque no se están recopilando bien, lo que afectaría directamente en la toma de decisiones y en el análisis de interés en productos y servicios, afectando directamente a las webs ecommerce».

Ante esto Exprimenet aconseja una transición que logre adaptar la configuración de Google Analytics a cada objetivo de cada tipo de negocio. Una vez completado este proceso, es necesario llevar a cabo una auditoría para verificar que los datos recopilados son coherentes con el histórico de datos del negocio.

De no realizarse correctamente este proceso, no se podrá, por ejemplo, optimizar la estrategia de marketing, ni tampoco se podrán detectar tendencias y oportunidades, o mejorar la experiencia de uso de la web por parte del cliente. Que afectará directamente a la rentabilidad del negocio, que en ecommerce pueden verse reducidos hasta un 30 % de media.

Primera solución para evitar la pérdida de la información

Exprimenet ha desarrollado la primera solución tecnológica que permite extraer y almacenar todo el historial del Google Analytics para tener accesibilidad en cualquier momento. Se trata de dos herramientas que permite evitar la pérdida de todos los datos históricos almacenados, manteniendo además una interfaz visual fácil y accesible a esa información.

Por una parte, permite extraer el histórico total de los datos generados durante toda la vigencia de la medición de Universal Analytics en un archivo gracias al cual se podrá guardar y del cual se realizará varias copias de seguridad. Por otra, crea cuadros de mando y análisis interactivos sobre ese historial de datos, facilitando así una interfaz de visualización de datos de fácil manejo e interpretación. Con esta solución se pierde el historial y, además, logra mantener un fácil acceso al reporting.