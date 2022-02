Los socios de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi se sienten estafados por el Consell y cada vez más presionados por una regulación horaria que les impide trabajar 40h semanales, pero en cambio, es permisiva con las VTC que pueden operar las 24h del día, 365 días al año, en Valencia y toda su área metropolitana

Nota de Prensa, 21 de febrero de 2022: La Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi denuncia la dictadura sin límites del President de la Generalitat hacia el sector del taxi de estos últimos años que ahora da un paso más. En concreto, Ximo Puig incumple su promesa con el sector y condena ahora a los taxistas a ‘saldar’ sus autorizaciones en exceso antes de su extinción automática en poco más de una semana, cuando les aseguró que iba a permitir mantener tres licencias por taxista.

“Nos sentimos engañados y menospreciados por Ximo Puig. En plena pandemia nos prometió que se derogaría la disposición transitoria de la Ley del Taxi de la CV para que pudiéramos mantener dos de las licencias de más, compradas legalmente, y lo único que ha hecho es alargar nuestra agonía unos meses con una moratoria que finaliza el 1 de marzo y que a día de hoy no tenemos compradores”, afirma la presidenta de la Plataforma, Isabel Segura.

Durante estos últimos años, el sector del taxi ha sufrido duramente los efectos de la pandemia, con prácticamente meses sin ingresos debido a las restricciones a la libertad de movimiento de la población y el Consell pretende que ahora alguna persona quiera invertir en este sector tan castigado cuando Conselleria sigue apretando y mucho, con una dura regulación para los próximos meses con tarifas congeladas, restricciones horarias y cambios de una semana para otra como ha ocurrido este mes de febrero.

“Estos cambios tan repentinos, aprobados en el último momento y de cumplimiento para el mismo día, como ha ocurrido con la Resolución de Prestación del Servicio de Taxi publicada en el DOGV el 14 de febrero, están creando confusión y caos ante la improvisación sin lógica de la Conselleria”, indica Isabel Segura.

El autoritarismo de la Generalitat está llegando a unos límites sin precedentes en el sector del taxi que hace muy complicado para muchos llegar a final de mes. Con las restricciones de dos días de descanso obligatorios entre semana y el descanso adicional en fines de semana, los taxistas que comparten vehículo no pueden cumplir sus contratos.

Tal y como destaca la Presidenta de la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi, con el nuevo calendario de febrero, los taxistas contratados a 40 horas solo van a poder hacer 30 semanales, “¿qué debemos hacer? ¿contratos semanales según las horas que vaya decidiendo Conselleria en cada momento? Sin duda, están limitando el derecho del taxista a un trabajo digno… y mientras tanto contemplamos la ciudad invadida de VTC, incluso de otras CCAA, como ocurrió durante la celebración de los premios Goya, operando las 24 h del día, los 365 días del año, en Valencia y toda su área metropolitana, con el beneplácito de la Conselleria”.

Y es que ahora un taxista no puede tener más de una licencia cuando previamente han sido autorizadas por Conselleria, pero en cambio una misma empresa sí puede tener cientos de VTC, sin control horario, ni tarifas oficiales. Son vehículos que operan en nuestra ciudad con conductores sin más capacitación que la de tener el carnet de conducir, que no han tenido que pasar exhaustivos exámenes como se les exigen a los taxistas, ni un certificado que acredite no tener antecedentes penales.

Cualquiera puede conducir una VTC… ¿es este el servicio de calidad propuesto por la Generalitat y que los ciudadanos merecen? “Nos están tomando el pelo y los taxistas no nos vamos a callar”, manifiesta Isabel Segura.

Sin duda, el Consell quiere llegar al porcentaje del cinco por ciento de vehículos adaptados que le exige la Unión Europea, sin destinar ayuda alguna, aprovechándose de la desesperación de muchos taxistas que van a perder en unos días su único ingreso familiar. Para ello, la Generalitat permite a los taxistas únicamente mantener sus licencias en exceso si adaptan sus vehículos para personas con capacidad de movilidad reducida, pero desgraciadamente no es posible para la mayoría. Adaptar un taxi es una inversión demasiado elevada para compañeros que estos dos últimos años de restricciones sanitarias han salido a trabajar a pérdidas, teniendo que tirar de ahorros para poder cubrir gastos.

Por ello, “pedimos al President de la Generalitat que cumpla lo prometido y permita mantener las autorizaciones en exceso a aquellas personas que a 1 de marzo no puedan económicamente adaptar sus vehículos. Poco a poco están acabando con nosotros. El sector está arruinado y ya no podemos aguantar más”, concluyen desde la Plataforma de Afectados por la Nueva Ley del Taxi.