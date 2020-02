La fisioterapia en accidentes de tráfico

Algo que muchos de nosotros no sabemos es que la atención sanitaria cuando hay un siniestro en carretera no está cubierta por la Seguridad Social, sino por los seguros. Este tipo de lesiones tiene que ser atendidas por los seguros privados que cubre coche y ocupantes y que sin embargo, no incluye la cobertura económica sanitaria al conductor cuando no existe otro vehículo implicado. Por ello cuando un conductor que no tiene la cobertura contratada sufre y un siniestro, empieza la guerra de facturas entre hospital y aseguradoras. Además que se obliga al mismo a abonar el importe de los gastos derivados de su atención sanitaria al centro clínico que le ha atendido y reclamar, a posteriori, dicho abono a su compañía aseguradora.

Pero existe un derecho (el de los lesionados) y una obligación (la de las compañías Aseguradoras) de garantizar la asistencia a todos los afectados en accidentes de circulación. Por ello la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), ha firmado un convenio con todos los sistemas públicos de salud , para atender a los lesionados en accidentes de circulación en diferentes clínicas y para que las compañías se hagan cargo de forma automática de los gastos médicos de los ocupantes de los coches que tienen asegurados. En Valencia, dispones de la clinicamedyfis.com, que se encuentra en la Calle Quart, 66 1ª. Donde un médico especialista en Traumatología y/o Rehabilitación, valorará tus lesiones, y si es necesario, pondrá tratamiento bien mediante medicinas y/o fisioterapia y te revisará lo que sea necesario hasta que te cures del todo, o bien se estabilicen tus lesiones. El papel del fisioterapeuta en el tratamiento de los dolores es importante porque se ha demostrado que ayuda a reducir las visitas al médico y la dependencia a ciertos medicamentos.

Como hemos comentado a través de este seguro privado, las personas accidentadas, pueden ser atendidas de inmediato allí donde lo deseen, para ello sólo es necesario acudir al centro correspondiente con el parte amistoso y señalar la compañía aseguradora. Es decir que el lesionado en accidente de tráfico podrá elegir el centro hospitalario donde desea ser tratado, centros públicos y privados, como la Clínica Medyfis atendiendo a criterios de cercanía al hogar o al lugar del accidente, especialidades del centro, etc para recuperarse de sus lesiones y además de manera gratuita.

Normalmente la mayoría de contratos de seguro por accidentes de tráfico presentan cláusulas tipo bastante esclarecedoras y suele cubrir los gastos sanitarios que ocasionen tanto el conductor autorizado como los ocupantes del vehículo asegurado.

Reiteramos pues que el primer derecho es que es el paciente quien decide en qué centro sanitario tratarse. Se puede acudir o bien a un centro público o bien a uno privado, no siendo necesario que el centro sanitario esté adherido a un Convenio Marco determinado, aunque si es cierto que la mayoría de las grandes clínicas de las ciudades están adheridos a algún tipo de convenio. Lo que ocurre habitualmente, es que (salvo que el centro acuerde cobrar una vez finalizada la reclamación) la victima del accidente deberá adelantar los gastos del centro médico y posteriormente reclamárselos a la compañía de seguros como parte de la reclamación de gastos, daños y perjuicios sufridos a consecuencia del accidente

Dolores en el caso de accidente de tráfico

Lo habitual es que, en caso de accidente de tráfico, no se tengan dolores en un primer momento. Sobre todo si la colisión no ha sido muy grave. En muchos casos, las personas no prestan atención a las molestias, dolores musculares o de articulaciones que surgen al poco tiempo de haber padecido un accidente de tráfico.

Sin embargo, con el paso de las horas, se pueden empezar a sentir molestias. En ese caso, es recomendable acudir acudir a centros especializados como Clinica Medyfis, para una evaluación adecuada del caso.

La lesión más habitual en un accidente de tráfico es la cervicalgia postraumática. Es decir, el dolor en el cuello provocado por la tensión extrema que se genera en los músculos del cuello en el momento de ser forzados con el movimiento brusco del accidente. Estas lesiones en el cuello por accidente de circulación se extienden con dolores hacia los hombros, la cabeza y la columna vertebral.

En un primer momento, el síntoma es un entumecimiento del cuello, pero la lesión cervical por accidente de tráfico va más allá cuando el cuerpo se va relajando, apareciendo más dolores.

Inicialmente el tratamiento es reposo con antiinflamatorio pero, si de verdad se pretenden curar las lesiones en el cuello por accidente automovilístico, será necesario recibir, cuanto antes, rehabilitación con tratamiento de fisioterapia para evitar que en un futuro y ante un mal gesto con el cuello se reproduzcan los dolores.





