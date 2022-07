Estas ubicaciones se encontraban dentro de los términos municipales de Chiva, Monserrat, Sollana y Turís

Los autores de estos hechos estaban bien organizados y engañaban a los propietarios de las parcelas portando uniformes y utilizando vehículos de diferentes compañías eléctricas

Los autores lograron estafar a 12 propietarios entre 6000 y 12000 euros a cada uno, por lo que obtuvieron unos beneficios de más de 100000 euros

29 de julio de 2022.- La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “VILLALDEA 2”, ha detenido a dos personas por los delitos de estafa, hurto y defraudación de fluido eléctrico.

La operación comenzó el pasado mes de junio, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron varias parcelas que estaban conectadas, de forma ilegal, al tendido eléctrico. Estas ubicaciones se encontraban dentro de los términos municipales de Chiva, Monserrat, Sollana y Turís.

Los autores de estos hechos estaban bien organizados y engañaban a los propietarios de las parcelas portando uniformes y utilizando vehículos de diferentes compañías eléctricas. De esta forma, se aparentaba legalidad y generaba confianza en los dueños de las tierras.

El “modus operandi” de los integrantes del grupo criminal consistía en ofrecer la posibilidad de instalar un contador eléctrico a los propietarios de terrenos no urbanizables, en los cuales no está autorizada dicha instalación. Para ello, los autores sustraían dichos contadores de viviendas no ocupadas para, posteriormente, instalar el contador en el terreno del nuevo propietario y conectarlo a la red de suministro eléctrico principal. Suministro que, en ocasiones, estaba a cientos de metros de distancia, para lo cual era necesaria la realización de zanjas con maquinaria pesada. Dicho contador seguía figurando en la ubicación de la vivienda de la cual había sido sustraído, pero a nombre del nuevo cliente.

Los autores lograron estafar a 12 propietarios entre 6000 y 12000 euros a cada uno. Por lo que obtuvieron unos beneficios de más de 100000 euros.

La Guardia Civil de Valencia finalizó esta operación, a mediados del mes de julio, con la detención de 2 hombres, de 43 y 53 años y de nacionalidades española, los cuales se les atribuyen 12 delitos de estafa, 8 hurtos y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Liria.