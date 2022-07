studio “Perspectivas Económicas en los Locales de Hostelería y Ocio Verano 2022”

Valencia, viernes 29 de julio de 20122.- Los locales hosteleros y de ocio de la ciudad de Valencia prevén facturar este verano un 80,2% de lo que facturaron en el mismo periodo de 2019, según los datos del “Estudio Perspectivas Económicas en los Locales de Hostelería y Ocio Verano 2022” realizado por la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia.

El estudio, que se ha llevado a cabo a través de una encuesta entre pymes de diferentes barrios de la ciudad, también recoge el ticket medio de gasto por persona durante este verano, que se sitúa en 14,8 euros y es inferior al de la campaña estival prepandemia, según el 45,28% de las pymes encuestadas. Un 26,42% señala que es superior y un 28,30% indica que se mantiene igual.

Respecto a la procedencia de los clientes, el 45,5% es público local, el 20,49% es público internacional, el 13,9% es de la provincia y el 10,12% es nacional.

Por otra parte, el barómetro de la Coordinadora también recoge la valoración de los hosteleros sobre la situación del turismo en la ciudad de Valencia, en estos momentos, en comparación con 2019. Los resultados concluyen que el número de turistas que acuden a los locales es inferior al de antes de la pandemia, según el 50,97% de las pymes que han participado en la encuesta, un 33,96% señala que es similar y un 15,09% indica que es superior.

Los efectos de la inflación rebajan las previsiones de recuperación de cifras prepandemia

Ante los datos que arroja el estudio, la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia asegura que no son malas cifras, teniendo en cuenta que el 43,15% de las pymes hosteleras y de ocio nocturno no mantienen su actividad al 100% durante los meses de verano. De hecho, un 53,85% asegura que no cierra durante la campaña estival, un 19,23% señala que cerrará 15 días durante el mes de agosto y un 9,22% señala que cerrará una semana.

Un porcentaje de actividad, que varía según zonas de la ciudad, concentrándose la mayor parte de la actividad en el casco histórico, la zona de playa y los barrios cercanos al centro de la capital por la afluencia de turistas.

No obstante, desde la Coordinadora subrayan que los efectos de la inflación han rebajado las previsiones de recuperación plena del sector en la ciudad. De hecho, el incremento de los costes de los locales en energía, personal, productos y materias primas en los últimos seis meses con respecto a 2021 ha sido del 36,3%, tal y como indican las propias pymes en el est