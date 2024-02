En un desarrollo reciente sobre la tragedia que impactó al barrio de Campanar en Valencia, la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido (IPUR) ha emitido un comunicado aclarando que el poliuretano rígido no estaba presente en la fachada del edificio incendiado. Este anuncio surge en un momento crítico, mientras la comunidad y las autoridades buscan respuestas y claridad sobre las causas del incendio que ha resultado en la pérdida de diez vidas y ha dejado a numerosas familias sin hogar.Desmintiendo RumoresLa IPUR ha señalado de manera enfática que «no hay evidencias» de que el poliuretano rígido formara parte del revestimiento exterior del edificio ni que se utilizara como material aislante en la cámara de aire de la fachada. Esta aclaración responde a especulaciones y preocupaciones sobre el papel que podrían haber jugado los materiales de construcción en la propagación del incendio. Según la asociación, la administradora de la finca incendiada y el libro del edificio han confirmado la ausencia de poliuretano en la construcción.El Revestimiento ExteriorLa asociación ha detallado que el revestimiento exterior del edificio consiste en un panel compuesto por dos láminas de aluminio y un material de relleno que proporciona rigidez, pero que este material no es poliuretano. Este esclarecimiento es crucial para dirigir correctamente las investigaciones sobre las causas del incendio y garantizar que las futuras medidas de prevención sean adecuadas y efectivas.Apoyo y ColaboraciónLa IPUR ha expresado su total disposición para colaborar con las autoridades en la acreditación pericial de la no presencia de poliuretano en la fachada ventilada del edificio. Además, ha extendido sus condolencias a las familias de los fallecidos y su apoyo a todos los afectados por este desafortunado suceso. La asociación se suma así a las voces que buscan ofrecer soluciones, claridad y consuelo en medio de la tragedia.ConclusionesLa declaración de la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido contribuye significativamente a esclarecer aspectos técnicos importantes sobre las características del edificio incendiado en Valencia. Mientras la comunidad de Campanar y la ciudad de Valencia continúan su proceso de duelo y recuperación, este tipo de aclaraciones son esenciales para entender mejor las causas del incendio y prevenir futuras tragedias. La solidaridad y la colaboración entre industrias, autoridades y la comunidad serán fundamentales en el camino hacia la reconstrucción y la sanación.