El grupo valenciano Interfront abrirá el concierto, que tendrá lugar en la Sala Repvblicca de Mislata el sábado 29 de octubre.

La noche culminará con sesiones de electrónica de Fran Lenaers y Kike Jaén, dos de los djs que contribuyeron a forjar el sonido de València de la década de los ochenta.

El 40 aniversario de la banda belga Front 242, formación imprescindible para comprender la evolución de la música electrónica europea desde los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, reunirá en València a algunos de los protagonistas de aquel movimiento musical, estético y social que popularmente se conoce como La Ruta.

La Sala Repvblicca de Mislata acogerá una larga noche consagrada a los sonidos industriales y oscuros que arrancará con la actuación de los valencianos Interfront y, tras el concierto de Front 242, finalizará con sesiones de música de baile a cargo de dos de los djs más punteros del sonido de València de la década de los ochenta: Fran Lenaers y Kike Jaén.

Front 242 están considerados como los padres de la Electronic Body Music (EBM) europea, un género surgido en Alemania y Bélgica a principios de los ochenta de la fusión de la música industrial, el electro minimal y el postpunk. Se caracteriza por combinar ritmos constantes, líneas de bajo repetitivas y voces duras y exhortativas que a menudo venían acompañadas de una estética militar y referencias sonoras y visuales a fábricas e infraestructuras industriales. Los antecedentes más claros de la EBM están en bandas seminales de la electrónica alemana como Kraftwerk, a la que suman la energía y la oscuridad del post-punk y el synthpunk.

La historia de Front 242 comienza en Bruselas en 1981, cuando Patrick Codenys y Dirk Bergen grabaron un single titulado “Principles” en el sello New Dance Records. Un año después se unió Daniel B. Prothese y el vocalista Jean-Luc de Meyer. El cuarteto debutó en 1982 con el single “U-Men” y el álbum Geography. Posteriormente, la banda incorporó a un baterista y transitó hacia sonidos más agresivos hasta alcanzar su máximo esplendor en 1988 con Front by Front, álbum que contiene himnos como “Headhunter” y “Never Stop!” y “Welcome to Paradise”, que les granjearon fama a nivel mundial y les aseguraron su lugar los anales de la historia de la música electrónica.

En la década de los noventa, Front 242 experimentan con su propia fórmula, incorporando nuevos vocalistas, guitarras y baterías para potenciar los directos, así como un nuevo productor Andy Wallace (Nirvana, Sonic Youth). Tras un paréntesis de cuatro años (1993-1997), los cuatro miembros originales de la banda se reúnen en 1997 y junto al baterista alemán Tim Kroker comienzan a tocar en vivo nuevamente.

En 2003 publican el EP Still & Raw y el Álbum Pulse, en los que el grupo regresa a su sonido original, haciendo uso de máquinas analógicas Front 242 actualmente continúa tocando en todo el mundo con el mismo nivel de intensidad, aclamados por multitudes de fieles seguidores de esta singular banda, que podremos disfrutar en València con una formación de lujo: Patrick Codenys, Jean Luc De Meyer, Richard 23 y Tim Kroker.

Interfront

Influido por referentes de la electrónica como Kraftwerk o Front 242, así como por las corrientes de vanguardia electrónica europea de los años noventa (EBM, eynth pop, new beat, trance alemán), el colectivo valenciano Megabeat (rebautizado posteriormente como Interfront) fue una pieza clave en el desarrollo de la música electrónica en España. Julio «Nexus», Fran Lenaers y Gani Manero fundaron en 1989 este proyecto musical, que alcanzó su clímax a principios de los noventa, siendo considerados como los padres del “Sonido València”, antecedente del bakalao.

A pesar de su corta trayectoria, llegaron a lanzar más de treinta discos al mercado a través de su propio sello (Megabeat Records), y vendieron miles de copias de maxi singles que ya son un clásico de las pistas de baile en España, como “No puede ser (es imposible)” o “Strange”.

Tras casi una década de silencio, Julio Nexus reanuda la trayectoria del colectivo, pero bajo el nombre de Interfront, y ya sin Lenaers ni Manero. Le compaña en la aventura el Álex Marco, a quien sustituye Albert Pavía a partir de 2012. En esta nueva etapa se han publicado dos trabajos inéditos –Interfront 4 y 5- y canciones nuevas como “Accelerating”, que se convierten inmediatamente en nuevos clásicos.