Programa de donaciones. El éxito de una comunidad corresponsable

Asumiendo su responsabilidad, la empresa se ha sumado a la red de iniciativas solidarias motivadas por la pandemia de la COVID-19 y donará más de 10.000 mascarillas sanitarias para la protección del personal de Hospitales y grupos de riesgo. Han empezado por el hospital de Alzira (Valencia, España) y añadirán más hospitales y grupos de riesgo tanto en España como en el extranjero. A esas se sumarán las que aporten quienes apuesten por la transformación positiva y las soluciones innovadoras a los problemas del momento. La Closca Mask ya está en preventa, en www.closca.com, donde se indica su sistema de donaciones. No hay ánimo de lucro: la empresa convierte el ingreso de cada unidad vendida en la donación de otras cinco mascarillas sanitarias para la población de riesgo. El lema «Inspire Change» de Closca no puede ser más adecuado hoy. Un cambio de modelo productivo, de prioridades y estético. No en vano, las propuestas del equipo de Closca han obtenido el reconocimiento con los premios Red Dot Design 2015 y 2017 y el oro de los Delta ADI-FAD 2016. Sus productos pueden encontrarse, además de en su web, en catedrales del diseño como los museos MoMA y Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de París o el Victoria and Albert de Londres.