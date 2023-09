VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

La NASA ha anunciado recientemente su intención de abordar el estudio de los OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) desde una perspectiva científica, alejándose del sensacionalismo que ha rodeado históricamente el tema. Tras un estudio de un año, la agencia espacial ha concluido que se requieren nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, para investigar adecuadamente estos fenómenos.

Desafiando el estigma

El informe de la NASA, que consta de 33 páginas, destaca la necesidad de superar el estigma asociado a los OVNIs. La agencia busca cambiar la percepción negativa que rodea a estos fenómenos y promover una recopilación de datos más rigurosa y objetiva. El administrador de la NASA, Bill Nelson, ha enfatizado la necesidad de cambiar la conversación sobre los OVNIs, o «fenómenos anómalos no identificados» (FANI), de un enfoque sensacionalista a uno basado en la ciencia.

Nuevas técnicas y enfoques

La NASA ha destacado la importancia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la identificación de sucesos raros, incluidos los OVNIs. La agencia también ha anunciado la creación de un nuevo puesto, el director de investigación de los FANI, que se encargará de centralizar las comunicaciones y los recursos relacionados con estos fenómenos.

A pesar de la creciente apertura hacia el estudio de los OVNIs, la NASA ha sido clara en que, hasta la fecha, no hay pruebas concluyentes de vida extraterrestre asociada a estos fenómenos.

Un cambio en la percepción

El gobierno de EE. UU. ha comenzado a revelar más información sobre los OVNIs en los últimos años, rompiendo con décadas de silencio oficial sobre el tema. En 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, junto con un grupo de trabajo dirigido por la Armada, publicó un informe que detallaba numerosas observaciones de FANI, en su mayoría realizadas por personal militar.

Este informe incluía vídeos de aviadores navales que mostraban aeronaves enigmáticas con capacidades superiores a cualquier tecnología conocida. Sin embargo, el informe concluyó que no había suficientes datos para determinar la naturaleza exacta de estos objetos.

Conclusión

La decisión de la NASA de abordar el estudio de los OVNIs desde una perspectiva científica marca un cambio significativo en la forma en que se aborda este tema. A medida que continúan las investigaciones y se recopilan más datos, es posible que se arroje más luz sobre estos misteriosos fenómenos.