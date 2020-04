La representante de Esquerra Unida en la FVMP reclama fondos europeos para los ayuntamientos

María Dolores Berenguer: “Todas las Administraciones van a encontrarse con problemas de financiación, pero el impacto en las haciendas locales está siendo descomunal”

La representante de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y vicepresidenta de este órgano y alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, ha defendido en la reunión virtual mantenida por representantes de la propia FVMP con Diputaciones y Gobierno autonómico “la necesidad de ayudar a los ayuntamientos, que son la Administración que sufre los impactos más graves de esta crisis. Las haciendas locales se resentirán de una fuerte caída de la recaudación, agravada por la suspensión de fiestas patronales y otros eventos, la paralización de empresas, la caída del comercio de proximidad…”.

Por todos estos motivos, Berenguer reclama que los fondos europeos lleguen directamente a los consistorios: “Si Europa aporta ayudas al Estado español, y éste a las autonomías, todos ellos deben contribuir a que esos fondos lleguen a los ayuntamientos para poder poner en marcha medidas de financiación adecuadas para la reconstrucción, ya que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y por tanto con mayor capacidad para proceder a una distribución de los recursos más eficaz y justa”.

Junto a estos fondos, la vicepresidenta de la FVMP ha reclamado cambios en la legislación que afecta a la haciendas locales: “Debe procederse de forma urgente a implementar medidas como una financiación más adecuada, relajación en las exigencias del déficit y techo de gasto, además del uso del superávit municipal. Es un excelente momento para redimensionar la importancia de las haciendas locales y elaborar una legislación acorde a las necesidades de los ayuntamientos, que hace décadas que sufren unas condiciones muy precarias de financiación”.

Finalmente, María Dolores Berenguer exigió al President de la Generalitat, Ximo Puig, “medidas inmediatas y dotadas de suficientes fondos presupuestarios para llevar una acción conjunta entre las Administraciones valencianas sin tanta burocracia y más efectivas”, pidiendo además “que dejemos las disputas partidistas a un lado y arrimemos todos el hombro para ayudar con buena voluntad y honestidad. Si ahora no lo hacemos, si los representantes públicos no damos la talla de forma unida, es que no merecemos estar aquí”.