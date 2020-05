La revitalización Económica de VALència centra la comisión de reconstrucción del ayuntamiento de hoy

Han intervenido Empar Pons, José Millet, Federico Varona, Juan Carlos Gómez-Pantoja, Mª José Vinyals; Antonio Ariño y Pau Rausell

La segunda sesión de la Comisión municipal no permanente para la Reconstrucción de la ciudad tras la pandemia de Covid-19, que se ha celebrado hoy, ha estado dedicada en exclusiva a la reactivación económica. Durante la convocatoria de la mañana, los miembros de la Comisión han atendido a las aportaciones y análisis de siete personas expertas en el campo de la economía; esta tarde continuará el encuentro con el testimonio de representantes de asociaciones y entidades de la sociedad civil.

El Hemiciclo Municipal ha acogido de nuevo la jornada de trabajo de la Comisión municipal, tras la celebrada el pasado jueves, que estuvo centrada en el campo de la salud y la prevención sanitaria. Durante la reunión de hoy, las personas expertas convocadas han expuesto su diagnóstico y sus propuestas sobre las líneas que deben marcar la reactivación económica de la ciudad, y han respondido a las preguntas de los integrantes de la Comisión. Antes de comenzar la sesión, el alcalde, Joan Ribó, ha destacado la importancia de “mantener la disciplina y la responsabilidad individual al tiempo que impulsamos la reactivación de la economía”. “Las administraciones han de favorecer que se vaya abriendo la economía desde la disciplina y el respeto a las normas. Porque una recaída sería terrible para la economía, pero también para las personas a todos los niveles”, ha afirmado Ribó.

Por ello, el objetivo de la sesión de esta mañana ha sido, en palabras del alcalde, “tener un balance y saber cómo está la situación económica en estos momentos, y qué medidas tenemos que tomar para reactivarla lo más pronto posible, pensando que esta reactivación económica se ha de hacer para todas las personas, empresariado y trabajadores”. Bajo la presidencia del alcalde, Joan Ribó, también como representante del grupo municipal Compromís, la reunión ha contado con la presencia de los representantes del resto de grupos políticos designados: la vicealcaldesa Sandra Gómez (Grupo Municipal Socialista); la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá; el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner; y el concejal del Grupo Municipal Vox Vicente Montáñez.

La sesión ha contado con las intervenciones de las personas expertas acordadas por los cinco grupos políticos municipales que integran la comisión: Empar Pons, directora del Departamento de Análisis Económico de la Universitat de València; José Millet, vicerrector de la la Universitat Politècnica de València; Federico Varona, auditor de cuentas; Juan Carlos Gómez-Pantoja, delegado de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Deportivas, FNEID; Mª José Vinyals, catedrática de la la Universitat Politècnica de València; Antonio Ariño, vicerrector de la la Universitat de València; Pau Rausell, diseñador y miembro de VLC World Design Capital 2022.

EMPAR PONS

La primera intervención ha estado a cargo de la directora del Departamento de Análisis Económico de la Universitat de València, Empar Pons, quien ha realizado una descripción del panorama económico actual y de las previsiones a corto y medio plazo. Pons recordado que las previsiones de recuperación para España y para la Comunidad Valenciana señalan un escenario de “debacle en 2020, recuperación en 2021 y vuelta a la posición inicial en 2022”. En este contexto, la experta ha recordado las particularidades de la Comunidad Valenciana, con un PIB per cápita un 12% inferior a la media estatal, menor productividad que la media y “una reconocida infrafinanciación económica”.

Ante ello, Pons ha instado al Ayuntamiento a aprovechar su “profundo conocimiento del tejido económico local para salvaguardar la estructura empresarial actual con la vista en el futuro: sacar todo el arsenal con la mayor flexibilidad para apoyar a empresas y trabajadores sector turístico, cultural, comercio, deportes… y ayudar a su adaptación a nueva realidad mediante la promoción de las competencias digitales. La experta ha subrayado el papel que pueden jugar las “dos excelentes universidades públicas valencianas”, y ha instado al Ayuntamiento a “conjugar los instrumentos de innovación y los tradicionales”.

Empar Pons ha apuntado medidas concretas que pueden contribuir a reactivar el sector económico urbano, como la realización de experimentos controlados en laboratorio, que permiten testar los resultados de las políticas antes de llevarlas a cabo; eliminar las inercias de mantener políticas que no funcionan y consumen recursos, promover la agilidad en la administración pública, evitando la burocracia, (“el mundo al que vamos necesita agilidad”, ha dicho), y también “invertir en capital social, que tiene efecto positivo en el crecimiento económico”.

JOSÉ MILLET

José Millet, vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la la Universitat Politècnica de València, ha subrayado el “duro momento que vivimos, y la situación complicada a que apuntan todas las previsiones”, pero ha expresado su convencimiento de que “perdemos una oportunidad si centramos nuestros esfuerzos en volver a lo anterior, ya que hemos de trabajar pensando en una nueva situación. Hay que apoyar a los colectivos vulnerables, pero buscando el futuro”, ha indicado.

Millet ha asegurado que estamos “en el momento de recuperar autosuficiencia en sectores estratégicos (producción de EPIs, productos básicos, desinfección…), provocar sinergias con las pymes, instaurar metodologías que garanticen competitividad “made in València” y, sobre todo, ha manifestado “apostar de manera decidida por lo digital”. El vicerrector de la Politécnica ha explicado que, como consecuencia de la pandemia “nos hemos tenido que adaptar a marchas forzadas a un nuevo patrón”, por lo que ha instado a “aprovechar lo aprendido y no volver atrás”. Para ello, “encontrar el equilibrio entre lo digital y lo tradicional en cada sector será la clave”: “hemos de apostar por la transformación digital en sentido amplio, no perder oportunidades por falta de desarrollo: hay que capacitar a las pymes para ser más competitivas en el futuro, incluso si hubiera un rebrote”.

El experto ha subrayado que la Covid-19 “ha impulsado el crecimiento de ciertos sectores, por el que habrá que apostar “, y ha señalado como fundamental “la atracción y la retención de talento”. “La post-normalidad será una balanza entre lo físico y lo virtual, dado que lo virtual no ha sido algo circunstancial, sino se va a quedar con nosotros”. Por ello, Millet ha señalado la necesidad de “conocer nuestra realidad y actuar con visión de conjunto: juntos seremos más eficientes”.

FEDERICO VARONA

La tercera intervención ha sido la del experto auditor de cuentas Federico Varona, cuya ponencia se ha centrado sobre todo en la política fiscal. El experto se ha referido en primer lugar a la digitalización: “Estamos muy lejos de ser una administración digital y eso nos hace perder todas las ventajas de la administración sin papel –ha explicado- La digitalización ha de ser el presente”. En ese sentido, ha subrayado la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación municipales, especialmente de cara a atraer visitantes a la ciudad, cuya presencia incida positivamente sobre el sector turístico.

Varona ha instado al municipio a agilizar la gestión y la concesión de licencias de actividad en la ciudad porque la falta de dinamismo en este campo “desincentiva la creación de negocios”. Asimismo, ha señalado la necesidad de cuantificar los efectos de los impactos publicitarios, “ya que lo que no se mide no se puede mejorar”, y ha pedido “un pacto entre todos los grupos políticos para el desarrollo de las grandes líneas estratégicas municipales: Feria València, la fachada marítima, la promoción del turismo, las políticas de peatonalización…”.

Finalmente, el experto ha expuesto sus propuestas en materia de política fiscal, apostando por una revisión estatal del IBI, y ha calificado de “complicado subirlo en época de crisis porque afecta más a las economías medias y bajas, ya que no es progresivo”. “El IBI debería servir para inyectar liquidez en el sistema”, ha defendido, y ha propuesto bonificaciones a las personas afectadas por desempleo, ERTEs y Covid-19. Como conclusión ha apuntado que “estamos liquidando una economía de 2020 con impuestos de hace muchos años”, y ha instado a “invertir en digitalización, a establecer líneas estratégicas en consenso, y potenciar la creación de empresas”.

JUAN CARLOS GÓMEZ-PANTOJA

Ha tomado la palabra seguidamente Juan Carlos Gómez-Pantoja, delegado de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Deportivas, FNEID, quien ha defendido ante la Comisión que la actividad deportiva y física “puede ser parte de la solución a los efectos de la Covid-19 y también para el sistema sanitario español”. El representante del sector empresarial de las instalaciones deportivas ha basado su intervención en “la evidencia científica de que estar en forma ayuda al sistema inmunológico de las personas”, y ha señalado que la pandemia de Covid-19 influirá en “valorar más la salud de las personas”.

El sector de las empresas de servicios deportivos, ha explicado Gómez-Pantoja, da trabajo a 214.000 personas en el Estado (20.000 de ellas, en la Comunidad Valenciana), y recibe un gran volumen de usuarios tanto en los centros públicos como privados (500.000 usuarios en la Comunidad Valenciana; y 5,5 millones de personas en el ámbito estatal). Estas cifras deben leerse combinadas con los 7,5 millones de euros que el Estado tiene en gasto sanitario anual por enfermedades relacionadas con el sobrepeso y el sedentarismo, ha explicado el representante empresarial.

Por ello, Gómez-Pantoja ha destacado la importancia de que el Ayuntamiento haya arbitrado este espacio en el que “podemos explicar las dificultades de nuestro día a día para levantar la persiana”, ha indicado. Y ha concluido subrayando su voluntad de abrir los negocios nada más que las condiciones y las autoridades lo permitan “porque hemos de generar movimiento y riqueza”. El experto ha concluido citando al Consejo Superior de Deportes, “que asegura que un euro invertido en actividad física genera 2,9 euros de ahorro sanitario”.

MARÍA JOSÉ VINYALS

A continuación ha tomado la palabra María José Vinyals, catedrática de la Universitat Politècnica de València, experta en Gestión turística del patrimonio cultural y natural, quien ha comenzado subrayando el carácter del patrimonio cultural y natural “como un motor importante y referente identitario”, y ha apuntado a las pautas para “reconectar con el público”, tanto en la fase temprana como a medio y largo plazo.

Vinyals ha planteado tres escenarios reales posteriores a la crisis sanitaria, pero ha subrayado su “apuesta por el escenario de oportunidad: tenemos una oportunidad para cambiar nuestro modelo de gestión turística del patrimonio cultural y natural”, ha asegurado, y ha instado a aprovechar las fortalezas estructurales de València y a mejorar las debilidades (necesidad de un Plan de uso público; necesidad de realizar una promoción cultural adecuada del patrimonio público, entre otras).

Vinyals ha propuesto tres bloques de acciones: primero, implementar las medidas higiénico- sanitarias que determinen las autoridades competentes; en segundo lugar, impulsar una gestión turística que incluya la evaluación de riesgos para reabrir, la redacción de un protocolo para cada monumento, y la evaluación de la capacidad de carga recreativa de cada monumento. Asimismo, ha coincidido con otros ponentes en la “absoluta necesidad de la transición a la tecnología también para el patrimonio, y gestionar desde la consideración de la ciudad como un destino total, que reparta los flujos de visitantes en toda la ciudad”. La última aportación es el diseño de “experiencias únicas nunca antes ofertadas (tours guiados con famosos, por ejemplo), campañas de promoción que fortalezcan los conceptos de seguridad, y grupos reducidos como marca de calidad”. “Y también incluir el concepto de gratuidad para que el patrimonio irradie a todo el sector”, ha añadido.

ANTONIO ARIÑO

La siguiente intervención ha corrido a cargo de Antonio Ariño, vicerrector de Cultura de la Universitat de València, quien ha centrado su aportación en la cultura como elemento generador de desarrollo y de igualdad. “Hemos de actuar en esta transición hacia una situación en la que las nuevas rutinas proporcionen seguridad, confortabilidad y confianza a la población”, ha explicado, pero ha añadido que la cultura “no se puede mirar únicamente en su dimensión económica, porque no es una mercancía más”.

El vicerrector de la UV ha propuesto la adopción de “un nuevo contrato socio-cultural” que permita “corregir las desigualdades en el acceso a la cultura”. En el contexto de la Comisión Municipal, Ariño ha destacado que esta nueva dimensión permitirá “corregir las desigualdades culturales, lo cual generará más empleo, porque habrá mayor demanda de creaciones culturales y, por tanto, más empresas. Una mayor formación de la población en este ámbito se traduce en más demanda de servicios culturales, y por ello, en más empresas y más empleo”, ha afirmado. No obstante, Antonio Ariño ha subrayado que, entendida como actividad productiva, el cultural será, posiblemente, uno de los últimos sectores en la recuperación.

El experto ha defendido que la cultura “tiene que ver con los valores: nos ayuda a constituirnos como personas y como sociedad. Y en estos momentos, ha afirmado- se hace necesario cambiar los valores y las reglas: hay que hablar de ciudadanía cultural y de derechos culturales, y hay que trabajar contra la desigualdad cultural, la más difícil de visualizar”, ha argumentado.

PAU RAUSELL

El último experto en intervenir ante la Comisión ha sido el diseñador Pau Rausell, quien ha aportado su “perspectiva para la reconstrucción de València desde el diseño”. Rausell ha citado la Declaración del Diseño Montreal 2017, que define el diseño como “un motor de innovación y competencia, crecimiento y desarrollo, eficiencia y prosperidad; y un agente para soluciones sostenibles creadas para las personas y apoyar al planeta del que dependemos”. Rausell ha puesto en valor el diseño como “un importante catalizador de las políticas de recuperación”, y ha defendido su incorporación a las políticas urbanas. “La perspectiva del diseño puede aprovechar ventajas y catalizar todas las condiciones positivas para una estrategia efectiva de reconstrucción basada menos en el modelo turístico y más en el conocimiento, la cultural y la creatividad. Sumar a lo que ya tenemos”, ha explicado. Y ha asegurado que “es un buen momento para la ciudad, que es Capital Mundial del Diseño 2022, y a la que le llueven reconocimientos en este ámbito, ya que se ha convertido en referencia en el ámbito de la investigación en este campo”.

Rausell ha aportado un propuestas de medidas concretas para la reactivación económica de la ciudad, como la creación de una Unidad de experimentación para replantear los servicios municipales (sobre todo los de reconstrucción modelo post-pandemia), un Plan de rehabilitación táctica de espacios educativos, especialmente de enseñanzas medias (reconfiguración de los espacios), un Plan de formación de líderes en redes asociativas (fallas, vecinos, bandas…) sobre las posibilidades de aplicación del diseño en la gestión de sus espacios asociativos; Bonos de servicio de diseños de interiores para los agentes económicos más afectados; o la creación de un Consejo de Diseño Urbano y un Observatorio del Diseño, entre otras.

La jornada continuará esta tarde con la intervención de entidades de la sociedad civil. El próximo jueves se reunirá de nuevo la Comisión para abordar los derechos sociales y el bienestar social en el contexto de la crisis sanitaria y económica.





