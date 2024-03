Valencia noticias – noticias de Valencia En la vibrante ciudad de Valencia, donde la tradición y la innovación se encuentran cada mes de marzo con la celebración de las Fallas, un equipo de estudiantes del máster de Ingeniería de Análisis de la Universidad Politécnica de Valencia ha desvelado el secreto para disfrutar al máximo de esta festividad sin desperdiciar ni un segundo en desplazamientos innecesarios. La investigación, centrada en las nueve monumentales fallas de la Sección Especial, propone la ruta perfecta para visitarlas todas optimizando el tiempo de recorrido, ya sea a pie, en bicicleta o utilizando el transporte público.

La Sección Especial, conocida por albergar los monumentos falleros más espectaculares y grandiosos, presenta un desafío para los visitantes, especialmente para aquellos que vienen de fuera y desean exprimir al máximo su experiencia fallera. «Normalmente, la gente suele centrarse en aquellas más espectaculares, las de Sección Especial. Pero, al estar tan separadas y con tantas cosas que hacer, no es difícil dejarse alguna por ver», explica Javier Boix, uno de los estudiantes que ha logrado resolver este dilema junto a sus compañeros Diego Esteve, David Veloso y Víctor Serrano.

Utilizando la computación, información de usuarios, rutas de transporte público y trazados de carriles bici proporcionados por Google Maps, el equipo planteó la cuestión como un problema del viajante de comercio (TSP, por sus siglas en inglés). El resultado es un itinerario ideal que permite visitar todas las fallas de la Sección Especial caminando en aproximadamente dos horas y media, en bicicleta en 44 minutos, o en transporte público en una hora y 52 minutos.

El estudio asume que el recorrido comienza el lunes 18 de marzo a las 9 de la mañana desde la Estación del Norte de Valencia, proponiendo a los visitantes una ruta circular que les permita llegar a cada una de las nueve fallas y volver al punto de partida en el menor tiempo posible.

Este hallazgo no solo es un triunfo para la eficiencia y la planificación de rutas, sino que también refleja el espíritu innovador y científico que vive en la ciudad, incluso en medio de una de sus festividades más tradicionales. Gracias a este estudio, tanto valencianos como visitantes podrán disfrutar de la belleza y el arte de las Fallas de una manera más completa y satisfactoria, asegurándose de no perderse ninguna de las impresionantes creaciones de la Sección Especial.

La mejor ruta para visitar las fallas a pie Distancia: 10,6 kilómetros | Duración de los trayectos: 2:28 h

Estació del Nord, C/ de Bailèn, 34, L’Eixample, 46007 València, Valencia  Falla Convent de Jerusalem, C/ del Convent de Jerusalem, 26, Extramurs, 46007 València, Valencia  Falla Plaça del Pilar, C/ de Maldonado, 30, Ciutat Vella, 46001 València, Valencia  Falla Monestir de Poblet – Aparicio Albiñana (L’Antiga), Carrer del Monestir de Poblet, 47, Campanar, 46015 Valencia  Falla Na Jordana, C/ de Salvador Giner, 9, Ciutat Vella, 46003 Valencia  Falla Exposició Misser Mascó, Carrer del Naturalista Arévalo Baca, El Pla del Real, 46010 València  Falla Almirall Cadarso – Comte d’Altea, Carrer de l’Almirall Cadarso, 11-1, L’Eixample, 46005 València, Valencia  Falla Regne de València-Duc de Calàbria, C/ del Duc de Calàbria, 12, L’Eixample, 46005 València  Falla Sueca – Literat Azorín, Carrer de Sueca, 50, L’Eixample, 46004 València, Valencia  Falla Cuba Literat Azorin, C. de Cuba, L’Eixample, 46006 València, Valencia

La mejor ruta para visitar las fallas en bici Distancia: 13,1 kilómetros | Duración de los trayectos: 0:44 h

La mejor ruta para visitar las fallas en transporte público Distancia: 14,6 kilómetros | Duración de los trayectos: 1:52 h

La mejor ruta para visitar las fallas en coche Distancia 1 h 15 min (20,4 km) NO MUY RECOMENDABLE