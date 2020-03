  La semana que viene se publicará en el BOP, con carácter de urgencia, la orden de subvención para PYMES

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la orden en la reunión de esta mañana, que añade ayudas para autónomos que justifiquen una reducción de su facturación

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la Orden de subvención para pymes, pequeñas y medianas empresas, de la ciudad, que supondrá una inyección de liquidez para todos los autónomos y pequeñas empresas que se han visto obligadas a cerrar la persiana con motivo de la crisis sanitaria. El alcalde de València Joan Ribó, ha informado hoy de los acuerdos adoptados por la Junta, acompañado de los vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo.

Tal como ha explicado Sandra Gómez, «la aprobación de la orden por parte de la Junta de Gobierno Local supone que ya están aprobadas las ayudas; pero hay que tener en cuenta –ha matizado Gómez- que no podrán ser solicitadas hasta que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP».

La vicealcaldesa ha estimado que eso será a mediados de la semana que viene, dado que se ha tramitado con carácter de urgencia para reducir los plazos. «Sabemos que muchas personas están muy pendientes de esta línea de ayudas, por lo que desde el Ayuntamiento comunicaremos oficialmente el día en que se publiquen en el BOP para que todo el mundo lo sepa y pueda formalizar sus solicitudes», ha añadido la vicealcaldesa.

El acuerdo adoptado esta mañana por la Junta introduce algunas modificaciones sobre las previsiones iniciales, con el objetivo de mejorar las condiciones de las ayudas. Se prevén ayudas por importe de 3.000 euros a las personas autónomas con empresas que hayan tenido que cerrar como consecuencia de la aplicación del Real Decreto y que no tengan trabajadores.

Pero se introduce una novedad, y es que se subvencionará con 2.000 € a autónomos y empresas sin trabajadores que sí que estén trabajando, «que no hayan tenido que cerrar la persiana pero que puedan justificar que han tenido una merma del 75% de sus ingresos». «Incluimos no solo a quienes han tenido que cerrar, sino también a aquellos que puedan justificar una merma importante de ingresos y de facturación». Finalmente, está el caso de las pymes: las que tengan hasta 9 trabajadores podrán recibir subvenciones por importe de 5.000 €; y las de 10 a 49 trabajadores, un total de 6.000 €. «El requisito para poder acceder a esta línea de ayudas-ha continuado Gómez- es que las empresas mantengan, al menos su nivel de actividad un año después de la crisis, y al menos el 50% del empleo». «Esta ayuda no sólo se dirige a las empresas, sino que también busca proteger a los trabajadores y trabajadoras de las pequeñas empresas de la ciudad».





