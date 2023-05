VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

Valencia, 25 de mayo de 2022.- La Superliga de League of Legends, una de las competiciones más importantes del sector de los eSports en España que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), será uno de los contenidos estrella de la próxima DreamHack Valencia (Encom), el festival de videojuegos y ocio digital más importante de España que se celebra en Feria Valencia del 7 al 9 de julio. El acuerdo entre ambas compañías también prevé la participación de DreamHack en Ubeat Live, el festival de las nuevas audiencias que tendrá lugar en Barcelona en el mes de noviembre (www.ubeat.live).



De esta forma, los asistentes a DreamHack Valencia disfrutarán de dos jornadas presenciales de la Superliga. En concreto, se trata de las jornadas 13 y 14 de la temporada de verano, que se pone en marcha el próximo 29 de mayo y en la que Movistar Riders defiende el título conquistado hace un par de meses en Zaragoza.



La Superliga llega a DreamHack Valencia, además, con una promoción de lanzamiento en las entradas al festival. Todos los aficionados que quieran disfrutar en directo de las dos jornadas de League of Legends, además del resto de opciones de DreamHack Valencia, podrán hacerse con el nuevo “abono Superliga”, que ya está a la venta a un precio de 26 euros durante el mes de mayo.



“Desde LVP, estamos muy orgullosos del acuerdo con DreamHack Valencia y de que la Superliga sea un producto de entretenimiento de referencia en festivales de esta magnitud. Acercar más la Superliga a los aficionados, así como todos los equipos que la integran, es uno de los desafíos que tenemos como compañía y que vamos a cumplir a lo largo de 2023”, explica Jordi Soler, CEO de LVP.



Para Javier Carrión, Director de DreamHack Valencia: “La industria de los esports está de enhorabuena. El acuerdo alcanzado entre LVP y DreamHack Valencia permitirá que la máxima categoría competitiva oficial de League of Legends forme parte del mayor festival de videojuegos y ocio digital de España. Durante los días en los que se celebra DreamHack Valencia, los aficionados podrán disfrutar en directo de los 10 equipos que componen la Superliga, lo que sin duda volverá a convertir DreamHack Valencia en un evento imprescindible para el mundo gamer”.



La Superliga de League of Legends regresa el próximo 29 de mayo y se emitirá cada martes y jueves (17:15 horas) en el canal de Twitch de LVP.



El éxito cosechado en las distintas ediciones de DreamHack Valencia han hecho posible que hoy día se haya convertido en el mayor festival de videojuegos y ocio digital de España. De hecho, tras el fin de la pandemia, el público español siguió demostrando su interés por una industria en continuo crecimiento. En 2022 tuvieron lugar dos ediciones del festival, una en verano entre el 1 y 3 de julio y otra en invierno entre el 9 y 11 de diciembre. A cada una de ellas acudieron más de 70.000 personas que pudieron disfrutar de competiciones profesionales de esports internacionales, experiencias de videojuegos y tecnología, concursos y charlas, música en directo y la posibilidad de conocer a importantes influencers.

Sobre LVP: LVP (Liga de Videojuegos Profesional) es uno de los mayores operadores de competiciones de videojuegos del mundo y la mayor organización de eSports en lengua hispana. A través de sus sedes de Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y México, LVP tiene presencia en más de 30 países. Organiza las competiciones nacionales más prestigiosas (como la Superliga en España o la Liga Master Flow en Argentina) y grandes torneos internacionales, cuenta con plataformas de competición online (ArenaGG), gestiona eventos para terceros (como la eLaLiga Santander para LaLiga y Electronic Arts) y distribuye en castellano eventos mundiales como el League of Legends European Championship (c). Parte del GRUP MEDIAPRO, LVP proporciona además servicios de producción de eventos, publicidad y producción audiovisual, cubriendo todos los aspectos del ecosistema de los eSports.



Sobre DreamHack: DreamHack es una experiencia inmersiva en el estilo de vida gamer donde la comunidad cobra vida. Cada año, miles de aficionados asisten al festival celebrado en Valencia, un evento que dura las 24 horas del día y en el que se ofrece todo lo relacionado con el gaming bajo un mismo techo. Los asistentes disfrutan de torneos de esports profesionales, torneos de juegos amateur y veteranos, la famosa fiesta LAN «trae tu propio ordenador» (BYOC), el campeonato de cosplay, conferencias, arte, actividades, exposiciones, proyecciones, música en directo y mucho más. La marca DreamHack España es gestionada por Encom Games desde hace más de 10 años. Además, esta última es también la creadora de Esports City League, la primera liga amateur que conecta a ciudades del mundo a través de los esports.