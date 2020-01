La valenciana Ana Criado, en la lista de los mejores títulos de crédito de la década, según Ars Technica

La diseñadora valenciana Ana Criado aparece en la lista de los mejores títulos de crédito de la historia de la televisión en la última década elaborada por el portal Arts Technica.

La organización de la World Design Capital Valencia 2022 ha celebrado que la autora valenciana haya sido incluida en esta selección por su trabajo en ‘Star Trek: Discovery’, por el que también fue nominada a los premios Emmy al Mejor Diseño de Títulos de Crédito.

“La valenciana Ana Criado, autora de ‘Star Trek: Discovery’, se cuela en la lista de los mejores títulos de crédito de la historia de la televisión en la última década para Ars Technica, uno de las portales digitales de mayor referencia mundial”, celebra la organización en redes sociales.

En la lista del portal especializado, también se han incluido los créditos de ‘Mad men’, ‘Juego de tronos’, ‘Elementary’, ‘Masters of sex’, ‘Manhattan’, ‘Halt and Catch Fire’, ‘Jessica Jones’, ‘The Man in the High Castle’, ‘The Young Pope’, ‘Westworld’, ‘Stranger Things’, ‘Counterpart’, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ y ‘Good Omens’.

La propia Ana Criado ha comentado la noticia en su cuenta de Twitter, donde asegura que la década de 2010 fue una “auténtica edad de oro” para los títulos de crédito.

Los diseños de esta autora de Buñol (Valenciana) que trabaja en Los Angeles se pueden ver en los títulos de films y series de television como ‘American Horror Story’, ‘Godzilla’ o ‘Pixels’, entre muchos otros.

En una entrevista con Europa Press cuando fue nominada a los Emmy, Criado comentaba que “a la industria española del cine le sobra talento, pero le falta el poder económico de la americana”. “Ojalá la apertura y la expansión de las grandes plataformas hacia Europa signifique más fondos para poder desarrollar con más holgura nuestra industria, no creo que le falte nada más”, exclamaba.