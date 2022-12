En concreto, en La Vila Joiosa ha sido la administración número 2, situada en la calle Canalejas, que ha vendido cien series del número premiado, con lo que ha repartido seis millones de euros. Por su parte, en Benidorm la administración 3, en la calle Los Almendros, contaba con 80 series del 62.391, premiadas con 4,8 millones.

El propietario de la administración 2 de La Vila Joiosa, Vicente Pérez, se ha mostrado «súper contento» en una conversación con Europa Press. «Estoy sudando de la emoción, es la bomba. Estábamos en un bar viéndolo y la verdad es que es muy emocionante. Peleamos todos los días, nos dejamos la piel para vender lotería y ¡pam! Lo hemos conseguido», ha celebrado.

Pérez ha destacado que el número 62.391 ha estado «muy repartido» en la localidad, pues lo ha vendido una peña de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa. «Está vendido en bares, familiares, en Benidorm también. No hemos vendido casi nada en ventanilla, alguno yo ayer a última hora», ha detallado.

El propietario de la administración 2 de La Vila Joiosa ha apuntado que, hasta el momento, el ambiente estaba calmado en los alrededores, aunque ha destacado que tienen las botellas de champán preparadas para la celebración.

Además, ha explicado que es la primera vez que su administración reparte un premio en la Lotería de Navidad, aunque sí habían dado premios de la lotería semanal. Tras el sorteo, Pérez se ha mostrado esperanzado de poder aumentar las ventas de décimos.

Por su parte, Pilar Herrero, la propietaria de la administración 3 de Benidorm, ha celebrado que han repartido 4,8 millones de euros en las 80 series vendidas del 62.391, un número abonado a su local, aunque ha precisado que en ventanilla han vendido «una mínima parte», pues la mayoría lo han repartido las peñas.

«Estamos súper contentas, porque además conocemos a la gente que les ha caído, y es genial. Estamos súper bien, muy contentas por haber podido dar este quinto premio», ha resaltado Herrero en una conversación con Europa Press. Además, ha añadido que, en verano, las peñas venden a turistas y considera que «es genial porque seguramente está súper repartido de todos los turistas que vienen a Benidorm».

Además, ha indicado que es la primera vez que reparten un premio de Navidad y ha admitido que no esperaban repartirlo este jueves. De hecho, no tenían las botellas de champán preparadas, aunque ha añadido entre risas: «Esto el año que viene no nos pilla».

El número 62.391 fue cantado a las 10.24 horas en el sexto alambre de la tercera tabla. Yesica Paola Valencia Gómez y Ainhoa Rosero Gómez cantaron número y premio y Greybin José Zamorán Hernández y Antonio Manuel Cubero Recio extrajeron las bolas.