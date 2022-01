La de KH-7 ha debutado este sábado sobre cuatro ruedas en la prueba que consiguió finalizar once veces en moto.

A los mandos de un MINI ALL4 Racing del Primax X-raid Team, la española ha pilotado con tiento para evitarse sustos en una corta prólogo que determinará el orden de salida de la primera etapa.

“Ha ido todo muy bien. Era un buen día para probar por primera vez la tableta de los copilotos. Tal vez he salido con un poco más de precaución de lo necesario, pero el primer día es mejor pecar de cautelosa que de lo contrario”.

Laia Sanz ha consumado su salto a los coches en el Rally Dakar después de 11 participaciones en moto. La piloto de KH-7 ha cubierto este sábado los 19 kilómetros de que constaba la etapa prólogo, antes de completar los 595 kilómetros por carretera hasta Hail (Arabia Saudí), donde mañana tendrá lugar la primera etapa de verdad de la prueba.

“Ha sido un estreno largamente esperado, porque hacía tiempo que la posibilidad de pasarme a las cuatro ruedas estaba en el ambiente. Hoy se ha hecho realidad y, por ello, estoy muy satisfecha”, ha comentado la 20 veces campeona de motos offroad.

Encuadrada en la estructura del equipo Primax X-raid, Sanz y su copiloto Maurizio Gerini se han puesto a los mandos del MINI ALL4 Racing con la misión de superar este primer contacto con la arena del desierto saudí sin sufrir ningún percance y tomar el pulso a la carrera.

“Estoy contenta porque ha ido todo muy bien. Era un buen día para probar por primera vez la tableta que usan ahora los copilotos para navegar. Tal vez he salido con un poco más de precaución de lo necesario, porque en una etapa tan corta, en muy poco tiempo de diferencia, hay muchos pilotos juntos en la clasificación. Siempre digo lo mismo: el primer día hay mucho que perder y muy poco que ganar, y ya hemos encontrado algunos vehículos con percances. Hoy se trataba de no cometer ningún error y he preferido pecar de cautelosa que de lo contrario”, explica la piloto española.

Sanz y Gerini han invertido solo 13 minutos y 36 segundos, 2 minutos y 40 segundos más que el primero, el catarí Nasser Al-Attiyah, lo que les sitúa en 41ª posición. Será la misma que tendrán este domingo 2 de enero en el orden de salida para afrontar la primera etapa del Rally Dakar 2022, el bucle Hail-Hail, que constará de 181 kilómetros de enlace y 333 cronometrados.

“No creo que mañana sea un problema salir un poco más retrasados, porque habrá arena y no me preocupa demasiado. Nos espera una especial más larga que la de hoy y ahí sí será importante coger un poco más de ritmo”, afirma.