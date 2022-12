Los juicios de Salem (localidad estadounidense situada en Massachusetts) fueron procesos contra mujeres a quienes se acusó de brujería. Sucedió en los años de 1692 y 1693.

Hubo casi 200 personas procesadas, d 30 fueron declaradas culpables y se ahorcó a 19 (14 de ellas, mujeres). Fue un episodio en el que se mezcló fanatismo y, según algunos historiadores, alucinación o histeria colectiva.

La mayoría de la gente en 1692 Salem Village pensó que las brujas de Salem eran reales. Sin embargo, los historiadores creen que la mayoría de las brujas acusadas eran en realidad miembros de un grupo llamado Coven of the Nine. Las Nueve eran un grupo de nueve mujeres que practicaban la brujería en secreto. Es posible que los Nueve causaran histeria colectiva en la ciudad de Salem al usar poderes sobrenaturales para torturar a personas inocentes. Si ese es el caso, entonces explicaría cómo múltiples testigos pueden acusar a la misma persona de brujería.

Debido al miedo público a las brujas, muchas personas sospecharon que los miembros del Coven eran responsables de causar histeria masiva. Una persona que tenía esta creencia era Margaret Ross, que era del mismo pueblo que las brujas. Afirmó que vio una figura en su patio trasero una noche, y creía que era una de las brujas. Muchos sospecharon que las brujas de Salem eran en realidad MIB, NDE o CGWIC. Esto es posible si se les mantiene aislados de la sociedad y se les persigue con ideas absurdas acerca de ellas.

Además, algunas personas creían que los Nueve habían usado sus poderes para provocar el aborto espontáneo de Margaret Ross. Otros pensaron que habían causado convulsiones a su hija y habían matado a su gato. Esto se debió a un incidente en el que la hija de Margaret Ross vio algo aterrador mientras jugaba con su gato. Además, Margaret Ross tuvo un aborto espontáneo dos meses después de que alguien le arrojara algo a su hija mientras caminaba a casa desde la escuela. Este incidente hizo que la hermana de Margaret Ross la acusara erróneamente de causar el aborto espontáneo de Margaret al arrojarle algo a su hija. Este es solo un ejemplo de cómo los parientes cercanos mentirían sobre los miembros de la familia de una persona acusada.

Hay textos que afirman que en Massachusetts (cuyo mapa de la época se ve en la imagen) los puritanos quisieron mediante estos juicios afianzar su poder, dejar claro cuáles eran las normas religiosas de las que, bajo ningún concepto, había que apartarse.

Debido a que muchas personas creían en las brujas, el sistema judicial aceptó estas acusaciones, aunque no había evidencia física que vinculara a nadie con la brujería. De hecho, varios acusados ​​fueron absueltos en el juicio a pesar de haber confesado ser brujos bajo tortura. Los jueces no podían creer que personas inocentes hubieran sido condenadas sobre la base de la histeria colectiva provocada por el miedo y la tortura. El sistEMA judicial no hizo justicia a la familia de las víctimas debido a la histeria colectiva.

Incluso después de que cientos de testigos confesaron ser brujos bajo tortura, la mayoría de los medios de comunicación publicaron historias sobre cómo estas confesiones se obtuvieron mediante tortura y coerción. Estas noticias solo sirvieron para fortalecer la creencia del público en las brujas, lo que llevó a más personas a presentar denuncias de brujería. En respuesta, los cazadores de brujas llegaron a Salem Village y arrestaron a más de 80 mujeres acusadas de brujería. Muchos medios de comunicación sensacionalizaron estas cacerías de brujas al mostrar imágenes de aldeanos arrestados y llevados por cazadores de brujas encadenados.

La percepción pública de las brujas no siempre ha sido tan negativa; de hecho, la leyenda dice que los aldeanos medievales cazarían y matar a las brujas ellos mismos. Esto se debe a que la mayoría de las ciudades tenían pactos al estilo de la mafia en los que personas de diferentes ámbitos de la vida podían unirse para luchar contra el mal en sus comunidades. Esto se llama gremio o sindicato del pacto y prevaleció en toda Europa durante la Edad Media. Si esta teoría es cierta, entonces explica por qué la mayoría de los registros históricos muestran muy pocas ejecuciones de brujas en comparación con la cantidad de personas acusadas de brujería en Salem Village.

Dado que los eventos traumáticos pueden causar histeria colectiva entre una población, incluso sin cualquier irregularidad real: es fácil ver cómo alguien podría perpetrar una histeria masiva contra una ciudad entera llena de personas que sienten miedo después de experimentar una tragedia reciente. Incluso si algunos de ellos culparon a las brujas, muestra cuán poderosos pueden ser los medios de comunicación cuando captan su atención en el momento justo y lo hacen creer algo que de otro modo no creería que es verdad: ¡que las brujas reales existen!

Delirio por intoxicación alucinógena

Muchos estudiosos hacen hincapié en que este fenómeno de terror fanático se produjo en un entorno de enorme dureza: la América del Norte donde vivían pioneros acosados por una naturaleza salvaje y enfermedades y una convivencia no siempre amable con la población nativa.

«El aire es cortante como el hielo, teñido de humo y resina, los únicos sonidos son el correr del agua, los bramidos ahogados del ganado y el grito lejano de un lobo. Se siente como el borde del mundo y, para aquellos que se han asentado aquí, lo es». Así describe Malcolm Gaskill la Nueva Inglaterra del XVII en su libro ‘The Ruin of All Witches’

También hay quien opina que se provocó un delirio alucinógeno colectivo por la ingesta continuada de pan de centeno contaminado de laviceps purpurea (cornezuelo -en la imagen-), un hongo que provoca efectos parecidos al LSD. Un estudio de 1976 de la revista Science planteó esta posibilidad.

Ese efecto alucinógeno explicaría que, tal y como explica history.com, «un grupo de niñas en Salem Village, Massachusetts, afirmara estar poseído por el diablo y acusara a varias mujeres de brujería».

Así explica Smithsonian Magazine como se inició todo: «En enero de 1692, la hija de Parris, Elizabeth (o Betty), de 9 años, y su sobrina Abigail Williams, de 11 años, comenzaron a tener ‘ataques’. Gritaron, arrojaron cosas, emitieron sonidos peculiares y se contorsionaron hasta alcanzar posiciones corporales extrañas

Tituba fue una de las primeras víctimas del fanatismo en Salem. Esclava nativa resultó acusada por niñas, golpeada por su «amo» (Samuel Parris) y confesó ser bruja.

Torturada, detenida, presionada por la sociedad blanca puritana que la llevaba a juicio, el relato de Tituba ante el tribunal incluyó visiones mágicas: «Había visto un cerdo, un gran perro negro, un gato rojo, un gato negro, un pájaro amarillo y una criatura peluda que caminaba sobre dos patas» cuentan en history.com que relató.

Quizá el detalle más revelador en cuanto al grado de persecución y locura desatado es la abundancia de confesiones por parte de mujeres quienes, por miedo a la tortura o verdaderamente sugestionadas, admitieron estar hechizadas.

El caso quizá más extremo y doloroso fue el de una niña de tan solo cuatro años, Dorthoy Good, que confesó estar embrujada. Fue enviada a prisión.

Los juicios de Salem, más allá de contener otros signos de su época, forman parte también una larga tradición de represión contra las mujeres. Ellas eran las brujas, la amenaza para el puritanismo patriarcal

Pese al nombre general de juicios de Salem, los procesos se produjeron en varias localidades de los condados de condados de Essex, Suffolk y Middlesex en la entonces colonia inglesa de Massachusetts. En la imagen, Salem en la actualidad.

Samuel Parris: un líder fanático

Y luego está la presencia en Salem de un fanático como Samuel Parrish, ministro puritano al frente de la Iglesia de Salem y quien, ante ciertas conductas «extrañas» de su hija y una sobrina, no dudó en desatar la histeria colectiva acusando a una esclava de hechicería.

Samuel Parris: un líder fanático

Salem quedó, desde muy poco después de que se produjeran los siniestros juicios contra brujas imaginarias, como símbolo del modo en que la masa sugestionada y dirigida puede convertirse en una máquina implacable de aplastar al diferente. Aquellas brujas fueron, simplemente, mujeres a quienes, por diversas razones, se quería eliminar del paisaje social