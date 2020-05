Las instrucciones de la Consellería de Educación impiden a los alumnos continuar sus métodos educativos y no tienen en cuenta la enseñanza digital

 Al impedir el cambio de los libros, los alumnos que este año iniciaron un nuevo proyecto educativo no podrán continuar con él y deberán utilizar el establecido hace más de cinco años.

 La resolución, además, no tiene en cuenta la activación de las licencias digitales de los libros que forman parte de Xarxa Llibres, un recurso que se ha demostrado imprescindible para la enseñanza virtual, especialmente en las últimas semanas.

Valencia, 18 de mayo de 2020.‐ La resolución aprobada el pasado 4 de mayo por la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Generalitat Valenciana, sobre las instrucciones para la finalización del curso actual y el comienzo del curso que viene, podría generar un grave perjuicio a muchos alumnos de la comunidad al impedirles el cambio de libros y no permitirles continuar con los métodos y proyectos educativos iniciados durante el presente curso. Asimismo, el conjunto de los alumnos valencianos también se verá afectado al no considerar la activación de las licencias digitales de los libros que forman parte de Xarxa Llibres, dificultando el desarrollo de la docencia virtual y de los entornos virtuales de aprendizaje.

La mencionada resolución, al no permitir el cambio de libros impide que los colegios e institutos puedan dar continuidad a las metodologías que comenzaron su implantación en el curso 2019/2020. En este periodo lectivo, conforme a la normativa autonómica, una vez cumplido el periodo de vigencia de cuatro años, se había procedido a renovar los libros de diferentes cursos de Primaria y Secundaria. Esto había permitido a los centros innovar en sus metodologías educativas y seleccionar nuevos proyectos editoriales. Sin embargo, con la decisión adoptada ahora, los alumnos no podrán dar continuidad a esas nuevas metodologías y proyectos en el próximo curso (2020/2021) y se verán obligados a interrumpir y abandonar el proyecto educativo iniciado para volver a proyectos ideados hace más de un lustro. Por poner un ejemplo, los alumnos de 1º y 3º de ESO, que el año pasado iniciaron un nuevo proyecto al haberse cumplido los cuatro años de vigencia de sus libros, no podrán continuar con este método en 2º y 4º de secundaria (que este año han cumplido los cuatro años de vigencia), si bien no son los únicos cursos.

Esta decisión infringe directamente disposiciones estatales y autonómicas de rango superior. Así, conforme a lo que establece la disposición adicional cuarta de la LOE, corresponde exclusivamente a los centros y profesores seleccionar cada curso los libros de texto y materiales curriculares que consideren más adecuados.

La Generalitat, lejos de ajustar su funcionamiento al marco normativo de rango superior vigente y de otorgar a los centros escolares libertad para seleccionar y adoptar los libros y recursos curriculares más

adecuados para el desarrollo educativo de las diferentes etapas, prohíbe, sin atender a criterios básicos pedagógicos y de calidad de los materiales, el cambio de libros de texto para recuperar viejas ediciones que no atienden a las metodologías seleccionadas este curso 2019/2020.

Además, esta instrucción supone una vulneración de principios básicos como los de seguridad jurídica y libre mercado, al intervenir ilegalmente y de forma arbitraria en el mercado editorial, cuyas empresas habían realizado grandes inversiones para la elaboración de libros conforme a las instrucciones que la propia Consejería había establecido previamente, y lo hace cuando estos ya comienzan a entrar en los almacenes.

Licencias digitales

En cuanto a la educación digital, dado que tanto desde la Consellería como desde el Ministerio se trabaja con la hipótesis de un inicio de curso atípico, con una mayor presencia de los entornos virtuales de aprendizaje, esta resolución se olvida de este factor clave para la docencia. No ha tenido en cuenta la necesidad de activar las licencias digitales de los libros que forman parte del programa de reutilización Xarxa Llibres. En la mayoría de los casos, estas licencias están caducadas y no podrán ser utilizadas cuando llegue septiembre. Esto podría ocasionar un grave perjuicio a alumnos y profesorado que se verán impedidos de usar los libros y recursos digitales, más si cabe cuando en los últimos meses las administraciones han realizado una importante inversión en dispositivos.

“Más allá de ser una decisión intervencionista, la medida adoptada por la Generalitat no garantiza el buen funcionamiento del inicio de curso a los alumnos ya que, por un lado, impide dar continuidad a los proyectos iniciados el pasado curso y obligarlos a volver a proyectos implantados hace años. Por otro, tampoco ha tenido en cuenta la educación digital y la activación de las licencias digitales ya caducadas y que han resultado muy necesarias en estas últimas semanas. Si la Conselleria no da una respuesta adecuada se producirá un grave perjuicio a los alumnos, a los profesores y, en definitiva, a la enseñanza en la Comunidad Valenciana”, ha explicado José Moyano, presidente de Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE)

“La Consejería no puede argumentar que con esto ayuda a las familias a no incurrir en un gasto en una situación de dificultad, ya que esta Comunidad cuenta con un programa de gratuidad. La única realidad es que se detraen partidas destinadas al programa Xarxa Llibre para destinarla a otros gastos, en lugar de ampliar el presupuesto educativo”, añade Moyano.

El sector del libro educativo pide a la Consellería que dé marcha atrás en esta polémica decisión, respete la normativa vigente y garantice el acceso del alumnado a materiales y proyectos de calidad, evitando así perjudicar el recorrido pedagógico de los alumnos y facilitando la enseñanza virtual, factor clave en la educación mientras dure la crisis del Covid‐19 y, por último, evitar poner en riesgo la continuidad de la actividad editorial en esta Comunidad Autónoma.





